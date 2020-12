Konec nekaznovanega pošiljanja letakov iz Južne v Severno Korejo

Meja med Južno in Severno Korejo je strogo varovana. FOTO: Džung Jeon Dže/AFP

Pošiljanje letakov z vsebino, ki črni Severno Korejo, denarja, hrane, zdravil pa tudi USB-ključkov z novicami in popularno vsebino, miniaturnih radiev oziroma katerihkoli drugih stvari iz Južne v Severno Korejo bo v Južni Koreji odslej kaznivo dejanje. Južnokorejski parlament je včeraj podprl dopolnitve zakona o odnosih med Korejama z določili, ki za pošiljanje propagandnega materiala ali stvari v severno sosedo predvidevajo do tri leta zapora oziroma denarno kazen.Prizadevanja južnokorejskega predsednikaza izboljšanje odnosov med Korejama niso novost. Poslanci Mun Dže Inove Demokratske stranke, ki ima v parlamentu večino, so, tako tiskovna agencija Reuters, zakonodajne spremembe podprli po tem, ko je Kim Jo Džong, sestra severnokorejskega voditelja , junija napovedala, da bi nadaljnje pošiljanje propagandnih letakov pomenilo poslabšanje meddržavnih odnosov.Dopolnjena zakonodaja bo zadevala aktiviste, ki nasprotujejo severnokorejski oblasti – med njimi so tudi Severni Korejci, ki so pobegnili iz države – ter po rekah in z baloni propagandni material in druge dobrine čez strogo varovano mejo med Južno in Severno Korejo pošiljajo že dalj časa. Zakonodajne spremembe bodo prav tako omejile zvočno propagando ob meji, ki pa je južnokorejska vojska ne uporablja več od meddržavnega vrha leta 2018, na katerem sta se srečala južnokorejski predsednik in severnokorejski vodja