Konec upora v Azovstalu, slovo od mirovnih pogajanj

V nadaljevanju preberite:

Danes je bilo tudi uradno konec dveh pomembnih dogajanj, ki sta zaznamovala dosedanjo rusko »posebno operacijo« proti Ukrajini. Po dveh mesecih upiranja so se predali ukrajinski branilci Mariupolja, ki so se bili zatekli v kleti jeklarne Azovstal, hkrati pa so na obeh straneh fronte uradno potrdili, da so rusko-ukrajinska mirovna pogajanja trenutno pokopana.