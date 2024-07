Korupcija in nedelujoča država premagali nizke davke

V nadaljevanju preberite:

Korupcija, zapleteni zakonski okviri in oblastne strukture, nepregledne poslovne procedure, slaba zaščita lastninskih pravic in slabo delujoče sodstvo v Bosni in Hercegovini bolj učinkovito odganjajo tuje vlagatelje, kot jih prosta trgovina in nizki davki uspejo privabljati. Tako v svojem letošnjem poročilu o naložbeni klimi piše ameriški State Department.