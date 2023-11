Korupcijski škandal odnesel premiera Antónia Costo

Portugalska se je znašla sredi obsežnega korupcijskega škandala, ki je z mesta predsednika vlade odnesel Antónia Costo. Dolgoletni socialistični premier je odstopil samo nekaj ur zatem, ko se je krog njegovih tesnih sodelavcev znašel sredi kriminalistične preiskave zaradi domnevnih zlorab sredstev, korupcije in trgovanja z vplivom na področju energetike.

Po izbruhu škandala je Costa, ki se je na čelo portugalske vlade povzpel pred osmimi leti, predsedniku države Marcelu Rebelu de Sousi podal svojo odstopno izjavo. »Naloge predsednika vlade niso združljive s kakršnim koli dvomom v mojo integriteto. V teh okoliščinah sem odstop ponudil predsedniku republike, ki ga bo moral zdaj uradno sprejeti,« je sporočil Costa.

V okviru preiskav je portugalsko tožilstvo sporočilo, da je že vložilo obtožnico zoper infrastrukturnega ministra Joaa Galambo, toda vse je kazalo, da afera s tem še ni zaključena.

Odprta tudi ločena preiskava, osredotočena na Costo

V izjavi tožilstva je navedeno, da so osumljenci, zaslišani med preiskavo, pogosto omenjali »ime in avtoriteto« predsednika vlade. V odzivu na to je bila sprožena ločena preiskava, ki se med drugim osredotoča na Costo. Tožilstvo je izjavo objavilo po vrsti hišnih preiskav, med drugim na ministrstvih za okolje in infrastrukturo ter v kabinetu predsednika vlade.

V izjavi tožilstva je navedeno, da so osumljenci, zaslišani med preiskavo, pogosto omenjali »ime in avtoriteto« predsednika vlade. FOTO: Patricia De Melo Moreira/Afp

Preiskava se sicer osredotoča na sporno ravnanje s koncesijami za pridobivanje litija ter na projekt za proizvodnjo vodika in podatkovni center, ki naj bi ju podjetje Start Campus zgradilo v mestu Sines. Projekt naj bi se financiral z več milijardami evrov evropskih sredstev.

Policija je doslej po navedbah tožilstva pridržala vodjo kabineta predsednika vlade Vitorja Escario, po poročanju lokalnih medijev pa tudi njegovega svetovalca Dioga Lacerdo in župana mesta Sines Nuna Mascarenhasa, poroča bruseljski portal Politico. Tožilstvo je v okviru preiskave izdalo tudi obtožnico proti predsedniku izvršnega odbora portugalske agencije za varstvo okolja, poroča francoska tiskovna agencija AFP.