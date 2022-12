Mediteranski plinovod za zeleni vodik naj bi bil končan do 2030

V nadaljevanju preberite:

Španski in portugalski premier Pedro Sánchez in António Costa ter francoski predsednik Emmanuel Macron so danes v Alicanteju razkrili podrobnosti novega energetskega koridorja za zeleni vodik H2MED, ki naj bi do konca desetletja pod morjem povezal Iberski polotok in Francijo. Trojica, ki jo je spremljala tudi predsednica evropske komisije Ursula von der Leyen, je načrte za »prvi veliki tovrstni plinovod v Uniji« predstavila ob robu vrha devetih mediteranskih držav (Med9), na katerem se je mudil tudi predsednik vlade Robert Golob.