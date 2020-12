Kot bi vse hotelo sporočiti: Uspelo nam je!

Tržnica za barikadami

Wuhan je postal »mesto heroj« tudi zato, ker stoično prenaša psihološke posledice trpljenja in izgube najbližjih. FOTO: Aly Song/Reuters

Kako je to mogoče?

Wuhan je eno od tistih kitajskih velikih mest, v katerih sodobnost ni povsem ­pregnala tradicije in starih navad. FOTO: Aly Song/Reuters

Wuhan eno leto po tistem, ko so prišli v bolnišnico prvi bolniki z nenavadnimi simptomi, ki so naposled ves svet pahnili v pandemijo: v vseh delih enajstmilijonskega mesta je zaživel promet, ulice so polne ljudi, ki kupujejo, hitijo ali se zabavajo. Celo »mokre tržnice« znova ponujajo velik izbor živih rib, želv in perutnine … – upajmo, da ne tudi divjih živali, o katerih so domnevali, da so bile izvor koronavirusa pri prvih okuženih posameznikih.Wuhan je eno od tistih kitajskih velikih mest, v katerih sodobnost ni povsem pregnala tradicije in starih navad iz prejšnjega stoletja. Na njegovih ulicah je še vedno videti stojnice z oblačili in cenenim nakitom, nočne tržnice so še vedno pisane in hrupne, ljudje plešejo po trgih in parkih, restavracije pa spominjajo na minule čase z recepti, po katerih se pripravljajo območne specialitete.Zdi se, kot da želi vse v Wuhanu sporočiti: »Uspelo nam je!« Čeprav je več kot 80 odstotkov od skoraj 4600 preminulih za covidom-19, kolikor so jih našteli na Kitajskem, podleglo prav v tem mestu, ni v njem, odkar se je v začetku aprila končala splošna karantena, ki je trajala 76 dni, nihče več umrl zaradi te okužbe. Poleg tega skorajda ni bilo več lokalnega prenosa bolezni. Nekateri tuji strokovnjaki se sprašujejo, kako je to mogoče.»Bila sem v drugih pokrajinah in videla, da ljudje tam ne nosijo zaščitne maske,« je dejala ena od prodajalk na »mokri tržnici«, medtem ko se ji je pod nogami cedila kri velikega krapa, ki ga je pripravljala za kupca. »Tukaj smo vsi disciplinirani, zato ni več težav.«Ni malo prebivalcev Wuhana, ki se ne morejo sprijazniti z mislijo, da se je vse začelo pri njih. »To nikakor ni mogel biti Wuhan,« je novinarjem dejal Chen, prodajalec na »mokri tržnici«. »Virus je zagotovo prinesel nekdo od zunaj, ali pa so ga sem prinesli s kakšnim uvoženim izdelkom.«Tržnica Huanan, na kateri so prodajali morske sadeže in vse mogoče žive živali, je še vedno obdana z modrimi barikadami in dostop mimo njih je novinarjem prepovedan. Prvi bolniki s covidom-19 so bili povezani s tem krajem, in če bi vodstvo v Pekingu skupini strokovnjakov WHO dovolilo, da pridejo v Wuhan in raziščejo poreklo koronavirusa, bi lahko ta tržnica dala dragocene epidemiološke podatke. A Kitajska se še naprej pogaja o pogojih izvedbe preiskave in očitno ni pripravljena dopustiti tujcem, da bi stikali po kotih, ki so medtem dobili močno politično konotacijo.Nekateri ameriški politiki so še vedno prepričani, da je Kitajska smrtonosni virus namenoma spustila v svet, ko je dojela, da bo to imelo hude posledice za njeno gospodarstvo. Zatrdili so, da je bil njen namen okužiti tudi vse druge, da bi imeli v procesu okrevanja vsi podobno izhodišče.A medtem ko je Wuhan postal »mesto heroj«, ker je zdržal dva meseca in pol stroge izolacije in ker stoično prenaša psihološke posledice trpljenja in izgube najbližjih, se nekateri zahodni strokovnjaki sprašujejo, kako je mogoče, da se koronavirus, še preden se je pojavil drugod po svetu, ni najprej razširil po Kitajski.Kitajska oblast je to pojasnila s hitrim in radikalnim odzivom vsakič, ko se je v katerem od mest pojavilo nekaj primerov okužbe. V Pekingu, Qingdau, Urumchiju in drugih mestih so testirali na milijone ljudi, ta teden pa je Chengdu, glavno mesto Sečuana, dobesedno v »vojnem stanju«, potem ko so odkrili osem primerov območnega prenosa covida-19. Takoj so testirali več sto tisoč prebivalcev.V kitajskem sosedstvu se večina držav spoprijema z novim valom okužbe. Južna Koreja je mobilizirala več sto vojakov in policistov, da bi odkrila in pretrgala verigo prenosa koronavirusa. Kljub vsem ukrepom, ki veljajo od začetka tega meseca, število novih okužb v tej državni nezadržno raste. Do petka so našteli skoraj 700 primerov.Pokrajina Hubei pa se pripravlja na prihod turistov. Wuhan pričakuje, da bo turistična znamenitost prav zaradi vsega, kar je pretrpel. Čeprav so številni prebivalci kritični do prvih odzivov vlade, so ji zdaj že pripravljeni vse oprostiti in iti naprej.