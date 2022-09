Kremelj išče tudi razlog za uporabo jedrskega orožja

V nadaljevanju preberite:

Priključitev okupiranega ukrajinskega ozemlja k Ruski federaciji – Kremelj bo na veliko uporabljal jezik mednarodnega prava in iskal primerjavo s Kosovom ter »skopiral« vzorec iz leta 2014 priključenega Krima – bo vsekakor izjemno pomemben dogodek. Na globalni ravni. In to ne glede na dejstvo, da so referendumi potekali v času vojne (in okupacije) in da so k številnim volivcem, ki so volili od doma, volilne lističe prinesli kar pripadniki lokalnih proruskih milic.