Kremelj išče plodna tla za propagando

Nadaljevanje ruske vojne proti Ukrajini in bližajoče se evropske volitve v Evropski uniji krepijo prizadevanja v boju proti dezinformacijam. Njegov uspeh je v veliki meri odvisen od pripravljenosti velikih spletnih platform na sodelovanje. Med vojno da Kremelj v digitalnem svetu izvaja množične manipulacije tako navznoter do Rusov kot navzven v Evropo in svet.

V Bruslju od velikih platform zahtevajo, da se bodo aktivno ukvarjali s tveganji, povezanimi z manipulacijami, predvsem zato, ker pričakujejo, da bodo Rusija in drugi pred evropskimi volitvami še posebno aktivni. Zlasti na področju dezinformacij naj bi se v delovanju umetne inteligence skrivale številne nevarnosti.