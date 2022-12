Kremelj v odzivu na Bidnove besede zavrača možnost umika iz Ukrajine

Iz Kremlja so danes zavrnili pogoje, ki naj bi jih ameriški predsednik Joe Biden postavil za pogovore z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom, in dodali, da se bo ruska ofenziva v Ukrajini nadaljevala. Putin naj bi bil sicer pripravljen na pogovore, a te otežuje ameriško nepriznavanje priključenih ozemelj, so dodali.

Biden je v četrtek med državniškim obiskom francoskega predsednika Emmanuela Macrona dejal, da bi bil pripravljen na pogovore s Putinom, če bi ta dejansko želel končati spopade. »Pripravljen sem govoriti s Putinom, če dejansko obstaja interes, da bi se odločil iskati način za končanje vojne,« je dejal in dodal, da take pripravljenosti doslej še ni pokazal.

Na njegove besede so se danes odzvali v Kremlju. »Kaj je predsednik Biden dejansko povedal? Dejal je, da so pogajanja mogoča šele, ko bo Putin zapustil Ukrajino,« je novinarjem sporočil tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov.

Kot je poudaril, Moskva zagotovo ni pripravljena sprejeti teh pogojev. »Vojaška operacija se nadaljuje,« je dejal po poročanju francoske tiskovne agencije AFP in pri tem uporabil izraz, s katerim Kremelj označuje rusko agresijo nad Ukrajino. Putin je sicer po besedah Peskova pripravljen na pogovore za zagotovitev ruskih interesov, a tem na poti stojijo določena stališča Washingtona.

»ZDA ne priznavajo novih ozemelj kot dela Ruske federacije in to vsekakor otežuje iskanje skupnih izhodišč za pogovore,« je dejal. S tem je imel v mislih ukrajinske regije, katerih priključitev je po mednarodno nepriznanih referendumih razglasila Rusija.