Krim ostal brez skitskega zaklada

Prizivno sodišče v Amsterdamu je danes odločilo, da mora nizozemski muzej približno 2000 let staro skitsko zlato vrniti Ukrajini in ne Krimu. S tem je potrdilo sodbo nižjega sodišča iz leta 2016, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Štirje muzeji s polotoka Krim so malo pred rusko priključitvijo polotoka leta 2014 amsterdamskemu muzeju Allard Pierson posodili zgodovinsko zbirko z naslovom Krim: Zlato in skrivnosti iz Črnega morja.

Kmalu po priključitvi polotoka Rusiji so od nizozemskega muzeja zahtevali, da jim dragocene umetnine vrne. Ta predmetov ni vrnil, saj ni vedel, kdo je sedaj zakoniti lastnik.

Vrnitev artefaktov je terjal tudi Kijev, nizozemsko nižje sodišče pa je leta 2016 razsodilo, da morajo iti dragoceni predmeti v roke Ukrajini, državi njihovega izvora in kulturne dediščine. Krimski muzeji so se takrat na odločitev pritožili, danes pa je višje sodišče potrdilo sodbo. Krim se lahko sicer še vedno pritoži na odločitev višjega sodišča.

Politična odločitev

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je odločitev pozdravil. Na Twitterju je izrazil hvaležnost sodišču in dodal: »Vedno znova pridobimo, kar je naše. Po 'skitskem zlatu' bomo vrnili Krim.«

Skitsko zlato s Krima bo dobila Ukrajina. FOTO: Handout/AFP

Rusija je bila po drugi strani kritična. Vodja odbora za zunanje zadeve dumeje rekel, da gre za »nekakšno kulturno ugrabitev, ki jo pomnoži rusofobija«. Dodal je, da se je sodišče postavilo na stran politike in ne resnice.

Rusko ministrstvo za kulturo je izjavilo, da bo še naprej podpiralo krimske muzeje pri njihovih prizadevanjih za izterjavo eksponatov, še poroča dpa.

Med predmeti v zbirki so skitska čelada, broške in drug nakit, meč in pozlačena nožnica ter lakirane škatle iz časov kitajske dinastije Han, ki so na Krim pripotovale po svilni poti. Skiti so bili nomadsko indoevropsko ljudstvo, ki se je naselilo na črnomorski obali današnje južne Rusije v 6. stoletju pred našim štetjem.