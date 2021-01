Krivi za vse, tudi za zadnjo pandemijo

V nadaljevanju preberite:

Sedemindvajsetega januarja 1945 je Rdeča armada osvobodila največje taborišče smrti v Auschwitzu, zato se na današnji dan ves svet spominja okoli šest milijonov judovskih (in še okoli 11 milijonov drugih) žrtev nacističnega režima. A sovraštvo proti Judom v vseh teh letih nikakor ni izumrlo: kakor opozarjajo za to pristojne organizacije, so po prepričanju zagrizenih antisemitov tudi sedanjo pandemijo zakuhali pripadniki te nekoč na smrt obsojene nacije oziroma religije.