Krizni zaslužkarji bodo plačali dodaten davek

V nadaljevanju preberite:

V nemški vladi se usklajujejo o predlogu, po katerem bi energetske družbe, ki so med krizo ustvarile za več kot 20 odstotkov višje dobičke, obdavčili z dodatnim, 33-odstotnim davkom. Tako pridobljena sredstva bi namenili pokrivanju subvencioniranih cen plina in električne energije za gospodinjstva in gospodarstvo.