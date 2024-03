Kršitelji okoljskih standardov bi morali odgovarjati

V nadaljevanju preberite:

Le 28 odstotkov najvplivnejših svetovnih živilskih in kmetijskih korporacij je zavezanih zmanjšanju črpanja vode, še manjši delež (23 odstotkov) sprejema ukrepe za omejevanje onesnaženja vodnih virov, je razvidno iz analize, ki jo je pred svetovnim dnevom vode objavil Oxfam.

V nevladni organizaciji so pod drobnogled vzeli podatke 350 podjetji, med katerimi sta bili, denimo, tudi trgovska veriga Carrefour in živilska skupina Avril, ki skupaj ustvarita več kot polovico globalnih prihodkov s hrano in kmetijstvom ter veljata za ene največjih svetovnih porabnikov vode. Sedemdeset odstotkov vse načrpane sladke vode se, kakor poudarjajo avtorji poročila, namreč porabi za agrikulturo, ki igra prav tako nezavidljivo vlogo pri onesnaževanju vodnih virov.