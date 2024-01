Oxfam: Priča smo začetkom desetletja razdora

V nadaljevanju preberite:

Premoženje petih najbogatejših Zemljanov se je od leta 2020 več kot podvojilo, in sicer je s 405 zraslo na 869 milijard dolarjev, kar pomeni, da se je vsako uro povečalo za 14 milijonov. Na drugi strani je v istem obdobju pet milijard ljudi postalo revnejših, je razvidno iz zadnjega poročila nevladne organizacije Oxfam Neenakost Inc. Če se bodo ti trendi nadaljevali, bo svet v desetih letih dobil prvega bilijonarja, revščina pa po izračunih organizacije ne bo izkoreninjena še 230 let.

Oxfamovo poročilo tudi letos predstavlja alternativni pogled na stanje sveta, o katerem se tradicionalno razpravlja v Davosu. Organizatorji Svetovnega gospodarskega foruma so pred letošnjim srečanjem med največje svetovne izzive uvrstili ekstremne vremenske pojave in negativne posledice uporabe umetne inteligence. Med peterico največjih izzivov so se znašli tudi družbena in politična polarizacija, dvig življenjskih stroškov ter kibernetski napadi.