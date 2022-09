Krsta Elizabete II. krenila na pot proti Edinburghu

Z gradu Balmoral na Škotskem je malo po 11. uri po srednjeevropskem času proti Edinburghu krenila krsta pokojne britanske kraljice Elizabete II. Hrastova krsta, pokrita s škotsko zastavo in vencem belega cvetja, bo v spremstvu sedmih vozil do škotske prestolnice potovala šest ur, med potjo pa se ji bodo lahko prvič poklonili podaniki.

Britanci se poslavljajo od kraljice. FOTO: Reuters/Kai Pfaffenbach

Na gradu, kjer je kraljica v četrtek umrla, so se doslej od nje lahko poslovili le najbližji sorodniki in uslužbenci. Na poti v Edinburgh naj bi krsta prečkala tudi Aberdeen in Dundee.

Karel III. razglašen za kralja Avstralije in Nove Zelandije Dan po formalni razglasitvi Karla III. za novega britanskega kralja je bil ta danes uradno razglašen tudi za kralja Avstralije in Nove Zelandije. Razglasitev je na slovesnosti v parlamentu v avstralskem glavnem mestu Canberra izvedel generalni guverner Avstralije David Hurley, v Wellingtonu na Novi Zelandiji pa premierka Jacinda Ardern. Generalni guverner, ki v državi zastopa britansko krono, je označil Avstralijo za »nedokončan produkt«, ki zdaj vstopa v novo obdobje. »Večina Avstralcev doslej ni poznala sveta brez kraljice Elizabete II., njena smrt predstavlja konec nekega obdobja,« je dejal. V parlamentu v Wellingtonu je premierka Jacinda Ardern po poročanju tujih tiskovnih agencij slovesno oznanila, da je »njegova visokost kralj Karel III. razglašen za našega vladarja«. Dodala je, da je za Novo Zelandijo po smrti kraljice Elizabete II. nastopilo obdobje sprememb. »Kralj Karel je vedno izkazoval veliko naklonjenost našemu narodu,« je dejala. STA

V Edinburghu bo pokojnica počivala v rezidenci Holyroodhouse, v ponedeljek pa jo bodo novi britanski kralj Karel III., princesa Anne, princ Andrew in princ Edward pospremili v katedralo St. Giles, kjer bo ležala 24 ur. Tam bo imela javnost prvič možnost bdeti ob krsti, preden jo odpeljejo v London, poročajo tuje tiskovne agencije.

Pogreb kraljice Elizabete II., ki se je v četrtek poslovila v starosti 96 let po več kot 70 letih vladavine, bo 19. septembra v Westminstrski opatiji v Londonu.