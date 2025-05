Lahko Evropa končno popravi stanje na svojih kapitalskih trgih?

V nadaljevanju preberite:

Markus Villig ve vse o evropskem odporu do naložbenih tveganj. Izvršni direktor estonskega podjetja Bolt, ki je ustvarilo aplikacijo za naročanje taksijev, se je »srečal s skoraj vsemi vlagatelji tveganega kapitala« na celini, preden je od ameriških vlagateljev pridobil večino potrebnih sredstev v višini več kot milijarde dolarjev.

»Nismo izgubili zato, ker so imele konkurenčne aplikacije boljši izdelek, ampak zato, ker so imele na voljo več denarja,« pravi Villig za Financial Times. »Ameriški vlagatelji so bili pripravljeni prevzeti tveganje tudi za estonsko pravno osebo. Evropski vlagatelji tveganega kapitala se v to niso želeli spuščati.« V Evropi je to že dobro poznana zgodba, saj njena najboljša podjetja pogosto iščejo podporo na velikih kapitalskih trgih v ZDA, medtem ko se druga podjetja, ki imajo potencial, borijo za finančna sredstva. Evropa, ki ima sicer veliko prihrankov, ima težave s financiranjem svoje prihodnosti.