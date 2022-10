Le Nemci ustvarijo več nočitev kot Slovenci

Na Hrvaškem so letos zabeležili 17,1 milijona prihodov turistov in 98,9 milijona nočitev. Gosti iz Slovenije so do konca minulega tedna ustvarili skoraj deset milijonov nočitev, od tega največ v Istri, sledijo Kvarner ter zadrska, splitsko-dalmatinska in šibeniško-kninska županija, so sporočili iz Hrvaške turistične skupnosti v Sloveniji.

Hrvaška je letos v primerjavi z enakim obdobjem iz rekordnega leta 2019 zabeležila 92 odstotkov prihodov turistov in 97 odstotkov nočitev. Največ nočitev so zabeležili v Istri, v splitsko-dalmatinski županiji, na Kvarnerju in zadrski županiji. Med posameznimi destinacijami so gosti največ zanimanja pokazali za Rovinj, Dubrovnik, Poreč, Medulin, Split in Umag.

Slovenski gosti so se od posameznih destinacij največ mudili v Umagu, na Malem Lošinju, v Novalji in Dobrinju na Krku ter v Medulinu.

»Slovenija je trg, s katerega takoj po Nemčiji dosegamo največje število turističnih prihodov in prenočitev in je za nas vedno nov izziv, saj zahteva nenehno inovativnost in kreativnost,« je dejal direktor predstavništva Hrvaške turistične skupnosti v Sloveniji Bruno Bonifačić. Poudaril je, da je Slovenija za Hrvaško izjemno pomemben trg tudi zato, ker zaradi specifičnosti na njem uresničujejo svoje dolgoročne strateške cilje, med njimi celoletni turizem.

»Hrvaška ponuja veliko več kot sonce in morje, naloga Hrvaške turistične skupnosti pa je približati bogastvo hrvaškega ruralnega območja in celine potencialnim gostom,« je še pojasnil Bonifačić. Po njegovih besedah ponudba, ki prihaja s tega območja, vse bolj privablja sodobne turiste. O tem priča podatek, da je turistični promet celinskih držav v tekočem delu leta dosegel 95 odstotkov glede na enako obdobje leta 2019.

Splošne pozitivne trende potrjujejo tudi finančni kazalniki, ki naj bi po projekcijah hrvaške centralne banke (HBN) presegli tiste iz rekordnega leta 2019.

V drugem trimesečju letošnjega leta so prihodki od tujih turistov znašali 2,686 milijarde evrov, v celotni prvi polovici leta pa 3,172 milijarde evrov.

»To je še ena potrditev vsem našim strateškim dejavnostim, s katerimi prispevamo k razvoju trajnostnega in celoletnega turizma,« je ob objavi rezultatov o prihodkih iz turizma izpostavila ministrica za turizem in šport Nikolina Brnjac.

Hrvaška v oktobru že tradicionalno obeležuje mesec hrvaškega turizma, ko vsem svojim obiskovalcem omogoča spoznavanje države po minimalno 35 odstotkov nižjih cenah. V ponudbo so vključeni turistični produkti, od namestitev prek prevozov do obiska znamenitosti in gostinskih storitev. Cilj projekta je spodbuditi povečanje turističnega prometa v posezoni.