Lenarčič: Ne gre za levičarsko zaroto, ampak za pravo EU

Evropski komisar za krizno upravljanje Janez Lenarčič je vse od začetka predsedovanja Slovenije svetu EU tarča kritik in poskusov diskreditacije. Premier Janez Janša, nekateri člani vlade in mediji blizu SDS mu očitajo, da je pri potrjevanju slovenskega načrta okrevanja znotraj evropske komisije poskušal škoditi lastni državi. V intervjuju za Delo je komisar njihove navedbe še enkrat znova odločno zavrnil in obžaloval, da vprašanja, povezana s financiranjem STA in neimenovanjem evropskih delegiranih tožilcev, skupaj z nedostojno komunikacijo mečejo senco na sicer dobro pripravljen projekt slovenskega predsedovanja.

Predsedovanja svetu EU so projekti držav članic. Je tudi v tokratnem slovenskem primeru tako ali je to zdaj samo še projekt največje vladne stranke?

Težko ocenjujem notranjepolitične razmere, ker živim in delam v tujini. Glede predsedovanja lahko rečem, da je očitno, da so bile vsebinske, organizacijske, logistične in druge priprave temeljite. Vidi se, da so uradništvo, protokol, diplomacija ... opravili svoje delo. Dogodki so dobro pripravljeni, razprava na današnjem zasedanju je bila koristna. Predsedovanje je v smislu izvedbe in priprav kakovostno. Škoda pa je, da pri tem nastajajo meni težko razumljivi in po mojem mnenju popolnoma nepotrebni zapleti, ki obremenjujejo to predsedovanje in ne koristijo podobi Slovenije kot predsedujoči državi, kar je obžalovanja vredno. Očitno je, da je bilo v projekt vloženega veliko truda, da je izvedba predsedovanja zelo dobra, o čemer sem se lahko prepričal tudi sam na današnjem zasedanju sveta. Ta vtis seveda zbledi ob napadih na komisarje, evropske poslance, novinarje, bruseljske dopisnike, poleg tega pa se vlečejo še nerešena vprašanja, za katera sem toplo priporočil, naj se čim prej rešijo. Predvsem gre za vprašanje financiranja Slovenske tiskovne agencije in za imenovanje delegiranih evropskih tožilcev.