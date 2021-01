Leto, ko se bo poslovila Angela Merkel

V nadaljevanju preberite:

Ne glede na to, kako bo zgodovina ocenila vlogo Angele Merkel doma, v Evropi in svetu, je nekaj gotovo: njeno 16-letno kanclerstvo je že v formalnostih presežek. Bila je prva ženska na tem položaju in druga oseba, ki se bo na tej funkciji, kot kaže, obdržala štiri mandate. To je uspelo le še njenemu političnemu očetu, združitvenemu kanclerju Helmutu Kohlu.