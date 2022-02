Leve stranke pozivajo k preiskavam zlorab otrok v Cerkvi

Socialistična stranka španskega premierja Pedra Sancheza je danes pozvala parlament, naj ustanovi strokovni odbor za preiskovanje spolnih zlorab otrok v katoliški cerkvi. Doslej namreč niti državne niti španske cerkvene oblasti še niso sprožile uradne preiskave v povezavi s tem vprašanjem, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Odbor strokovnjakov, predstavnikov združenj žrtev, duhovščine in javnih uradnikov naj bi sestavil celovito študijo o tem vprašanju, je povedal tiskovni predstavnik socialistov Hector Gomez. Odbor bi poročal španskemu varuhu človekovih pravic.

Cilj je »obravnavati vprašanje, ki ga ne moremo več prezreti (...) in hkrati pokazati največjo empatijo ter pravičnost do žrtev,« je dejala socialistična poslanka Carmen Calvo. Vlada se bo obrnila na »katoliško cerkev in jo prosila za sodelovanje« v odboru, je dodala Calvo.

Prejšnji teden se je španski parlament strinjal, da bo obravnaval še eno zahtevo za začetek preiskave tovrstnih zlorab na zahtevo leve stranke Podemos in dveh drugih strank.

Socialisti so takrat dejali, da ideje ne bodo blokirali, vendar se zdi, da jih bolj zanima zamisel o ustanovitvi neodvisnega strokovnega odbora, kot se je zgodilo v Avstraliji in na Nizozemskem.

Le eden od obeh predlogov bo sicer lahko sprejet, za kar bo potrebna podpora navadne večine poslancev. Datuma glasovanja še niso določili.

Zaradi popolne odsotnosti uradnih podatkov o spolni zlorabi otrok v španski cerkvi je časnik El Pais leta 2018 začel preiskovati obtožbe in od takrat prejel podrobnosti o 1246 primerih, pri čemer nekateri segajo v trideseta leta prejšnjega stoletja.

Španska cerkev, ki je izključila kakršno koli izčrpno preiskavo in pravi, da je izvajala protokole o zlorabah in ustanovila lokalne urade za pritožbe, je v zadnjih 20 letih priznala 220 primerov.

V Španiji se približno 55 odstotkov prebivalstva opredeljuje za katoličane, v državi pa deluje približno 2500 katoliških šol, ki jih obiskuje 1,5 milijona otrok.