Ljubljana za zmanjšanje napetosti z Moskvo

Na kratko o nesoglasjih

Pa še nekaj pohvalnih besed

Vodja slovenske diplomacijeje gostiteljuna današnjem srečanju predstavil prednostne naloge slovenskega predsedovanja EU, govorila sta tudi o čedalje bolj napetih odnosih med Brusljem in Moskvo, hkrati pa pohvalila kulturno, znanstveno in univerzitetno sodelovanje med državama, med katerima se je lani blagovna menjava zmanjšala.Kakor je Logar že pred prihodom v Moskvo povedal v pogovoru za rusko tiskovno agencijo Tass, je dogajanje v zadnjih mesecih povzročilo, da so diplomatski odnosi med Evropsko unijo in Rusko federacijo dosegli zelo nizko raven. »Slovenija se zavzema za odprti in konstruktivni dialog tako o aktualnih vprašanjih mednarodnega pomena, kjer se naša stališča razlikujejo, kot tudi o vprašanjih, ki EU in Rusijo povezujejo,« je izjavil slovenski zunanji minister.Podobno spravljivi ton je bilo po srečanju slišati tudi v kratkih izjavah za javnost slovenskega gosta in njegovega gostitelja Lavrova, ki je razkril, da so bila tema njunih pogovorov tudi najbolj sporna vprašanja obnovljene hladne vojne: od zaprtega ruskega opozicijskega politika Alekseja Navalnega, stopnjevanja vojaške aktivnosti na jugovzhodu Ukrajine in ob meji z Rusijo in vprašanja polotoka Krim do nedavnih dogodkov v Belorusiji.Sogovornika sta zgolj na kratko, a dovolj vljudno ponovila to, da globoka nesoglasja obstajajo. Medtem ko je Logar izjavil, da je za Slovenijo in EU nedopustna nedavna prisilna prizemljitev civilnega potniškega letala in aretacija opozicijskih novinarjev v Minsku, je Lavrov povedal, da je slovenskemu kolegu še enkrat obnovil ruska stališča, ki temeljijo na dejstvih, ne pa na izmišljotinah.Logar je sogovorniku pojasnil, da bo ena od prednosti slovenskega predsedovanja povečano evropsko sodelovanje z zahodnim Balkanom, o čemer namera Ljubljana pripraviti tudi neuradno vrhunsko srečanje. Sodelovanje z Rusijo vidi tudi v skupnem boju proti podnebnim spremembam.Veteran ruske diplomacije je pohvalil Slovenijo, ker ohranja skupno tradicijo in skrbi za spomenike, ki pričajo o tem, kako so sovjetski vojaki nekoč osvobodili Evropo pred nacizmom, ki po njegovih besedah na žalost spet dviguje glavo na stari celini. Obžaloval je, da je lani blagovna menjava med državama upadla. Oba sogovornika pa sta izrekla pohvalne besede o kulturnem, znanstvenem in univerzitetnem sodelovanju med državama. Lavrov je obljubil, da bodo letos v Moskvi pripravili posebne »dneve Ljubljane«, ki so lani zaradi pandemije odpadli.