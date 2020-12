Logar in Di Maio se bosta srečala virtualno

Logar kljub vsemu v večno mesto

FOTO: Leon Vidic/Delo

Slovenski zunanji ministerse bo z italijanskim kolegom, ki je v samoizolaciji, srečal virtualno, so danes za STA povedali na slovenskem zunanjem ministrstvu.Ministra bi se morala po prvotnih načrtih srečati v četrtek v Rimu. A zaradi samoizolacije Di Maia po stiku z okuženo ministrico bo srečanje virtualno. Po napovedih bosta Logar in Di Maio med drugim govorila o slovenski manjšini v Italiji, izključni gospodarski coni v Jadranu, aktualnih vprašanjih v EU in slovenskem predsedovanju Svetu EU.Bo pa minister Logar kljub drugačni obliki srečanja z italijanskim kolegom odpotoval v Rim, saj ima v petek obisk pri Svetem sedežu, so še povedali na MZZ.V Vatikanu ima vodja slovenske diplomacije predvidene pogovore s tajnikom Svetega sedeža za odnose z državami nadškofom, sprejel ga bo državni tajnik Svetega sedeža kardinal. Udeležil se bo tudi avdience pri papežu Frančišku in bo govornik na Trgu svetega Petra v Vatikanu na slovesni osvetlitvi božičnega drevesa, ki ga je letos podarila Slovenija.Di Maio je v samoizolaciji zaradi stika z notranjo ministrico, okuženo z novim koronavirusom. Po pisanju Primorskega dnevnika je Di Maio med ponedeljkovo sejo vlade sedel ob Lamorgesejevi, ko so ji sporočili, da je bila pozitivna na jutranjem testu na koronavirus. Ministrica je zato v karanteni, Di Maio pa je s pravosodnim kolegommoral v samoizolacijo.