Lukašenko nima ponuditi nič, razen nasilja

Med zimskimi meseci je kriza v Belorusiji zdrsnila z naslovnic časopisov, toda položaj v državi se tako rekoč ni spremenil. Stališče demokratičnih sil in njihovih podpornikov ostaja enako: Aleksander Lukašenko mora oditi, je v pogovoru za Delo poudaril Valerij Kavaleuski, zunanjepolitični predstavnik vodje opozicije Svet­lane Tihanovske.

Nadaljevanje množičnih protes­tov proti Lukašenkovemu režimu je napovedano za 25. marec. Imate kakršne koli skrbi glede udeležbe?

Ne moremo predvidevati, kako bo vse skupaj potekalo. Politična opozicija oziroma Svetlana Tihanovska ne poziva ljudi, naj gredo ven in protestirajo. To je na koncu njihova odločitev. A pri tem jih podpira, tako kot podpira tiste, ki protestirajo na drugačne načine, denimo, z bojkotiranjem blaga oziroma storitev, ki jih izvaja država, dvigovanjem bančnih depozitov, izvajanjem pritiska na finančni sistem, pa tudi zgolj z vzdrževan­jem razprave o tem vprašanju. Skratka, podpiramo vse te oblike protestiranja. Tisti, ki gredo na ulice, tvegajo veliko. V trenutku, ko stopite ven, obstaja verjetnost, da vas bodo aretirali in boste imeli resne težave z organi pregona. S tem nimam v mislih samo obsodbe, ampak tudi pretepanje in mučenje. To smo že vse videli. In to je tudi sporočilo oblasti: če boste znova šli na ulice, vas čaka enaka obravnava kot jeseni.