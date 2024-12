Macron imenoval novega premiera, Françoisa Bayrouja

Francoski predsednik Emmanuel Macron je imenoval novega predsednika vlade, svojega zvestega zaveznika Françoisa Bayrouja. Odločitev je sledila prelomnemu glasovanju o nezaupnici, s katerim se je končalo komaj tri mesece dolgo delovanje manjšinske koalicije desničarja Michela Barniera.

Triinsedemdesetletni Bayrou je vodja Demokratičnega gibanja (MoDem) in politični težkokategornik z jugozahoda Francije, ki o sebi pravi, da je »človek podeželja«, so ga opisali pri Guardianu. Nekdanji minister za izobraževanje in župan mesta Pau je Macronov zaupnik, odkar je slednji leta 2017 prišel na oblast.

Bayrou je sicer že četrti letošnji francoski premier, kar dokazuje politično krizo, v kateri se je znašla Francija. Vlado Michela Barniera, nekdanjega pogajalca za brexit, je odnesel predlog proračuna, ki sta ga odločno zavrnili levica in desnica. Njegova manjšinska vlada je prva francoska vlada po letu 1962, ki jo je odnesla nezaupnica.

Toda pritisk je bil v resnici uperjen proti Macronu, ta je državljanom v nagovoru dejal, da bo izpeljal svoj mandat (konča se leta 2027) in tudi poiskal novega predsednika vlade, o katerem zdaj vsi upajo, da se bo dlje obdržal na položaju kot njegov predhodnik.

Kot poročajo francoski mediji, sta se Bayrou in Macron sestala že včeraj, nato pa še danes dopoldne in se pogovarjala dve uri, vse je že kazalo, da Bayrou ne bo premier, potem pa je bilo v zadnjem trenutku vendarle odločeno. Macron je sicer zamudil rok, ki si ga je postavil sam, napovedal je namreč, da bo novega premiera imenoval do četrtka, potem pa je njegov urad novinarjem sporočil, da se bo to zgodilo danes dopoldne. Naposled je sporočilo za javnost prispelo ob enih.

Med kandidati, ki jih omenjejo mediji, je bil tudi zunanji minister Jean-Yves Le Drian, ki je po poročanju časnika Le Figaro ponudbo zavrnil, češ da je prestar.

Macron se je ta teden srečal z voditelji strank, med katerimi ni bilo voditeljev skrajne levice in skrajne desnice. Z njimi je skušal oblikovati široko zasnovano vlado.