Macron spregovoril o rezervnih načrtih za odprtje olimpijskih iger v Parizu

Francoski predsednik Emmanuel Macron je danes v intervjuju za televizijski postaji BFMTV in RMC dejal, da bi lahko organizatorji ob morebitnih varnostnih grožnjah slovesno odprtje olimpijskih iger v Parizu z reke Sene preselil na osrednji stadion, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

»Obstajata načrta B in C,« je dejal francoski predsednik in omenil možnost, da bi slovesno odprtje potekalo na osrednjem stadionu OI Stade de France. Tam bodo sicer na sporedu tekme v ragbiju 7 in atletiki. Macron je dodal, da bi lahko odprtje prestavili tudi na območje Trocadera čez reko Seno od Eifflovega stolpa.

Organizatorji pariških OI sicer načrtujejo slovesnost brez primere v zgodovini olimpijskih iger, s tem pa bi prekinili tradicijo odprtij na osrednjih stadionih. Toda v času vojne v Ukrajini in Gazi so oblasti v Franciji in drugod po Evropi bolj ranljive za morebitne napade, piše AFP. Vse do danes so sicer oblasti v Franciji zanikale, da bi lahko odprtje iger ob varnostnih grožnjah prestavili drugam. »Ta otvoritvena slovesnost bo prva tovrstna na svetu in jo bomo tudi izpeljali,« je zatrdil francoski predsednik v intervjuju za BFMTV in RMC. »A vse bomo analizirali sproti, obstajata načrt B in načrt C,« je nato še o drugih možnostih pripomnil 46-letni Macron.

Prestavitev lokacije s Sene bi bil sicer velik podvig, prireditelje iger pa bi s tem prikrajšala za eno odločilnih podob OI v Parizu. Organizatorji 26. julija na otvoritvi pričakujejo okoli 300.000 gledalcev, okoli 200.000 dodatnih pa bi jo lahko spremljalo z okoliških zgradb ob Seni, piše AFP. Doslej nobena od državnih delegacij ni izrazila pomislekov glede sodelovanja na mimohodu oziroma v tem primeru plutja čolnov po reki po Seni, niti najbolj izpostavljeni državi ZDA in Izrael.

Macron je v pogovoru s televizijskima postajama dodal, da bo naredil vse, kar je v njegovi moči, da bo med igrami vladalo olimpijsko premirje: »Prizadevamo si za olimpijsko premirje in mislim, da je to priložnost, da se povežemo in sodelujemo s številnimi partnerji.« Olimpijske igre bodo sicer na sporedu med 26. julijem in 11. avgustom, nato v Parizu sledijo še paraolimpijske igre med 28. avgustom in 8. septembrom.