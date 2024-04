Zgodovinsko, slovenske rokometašice gredo prvič na olimpijske igre

Sijajna zgodba v Ulmu! Slovenske rokometašice so na odločilni tekmi turnirja v Ulmu zanesljivo premagale Črno goro in se kot prva slovenska ženska reprezentanca uvrstile na olimpijske igre. Bilo je 30:26. Ekipa Dragana Adžića je vodila od začetka do konca in se bo v Parizu tako pridružila rokometašem Uroša Zormana, ki so si OI zagotovili pred mesecem v Španiji. Veselje po zmagi je bilo ogromno, kakšnih 50 slovenskih navijačev pa je na Bavarskem skupaj z junakinjami slavilo zgodovinski uspeh.

FOTO: Kirill Kudryavtsev/AFP

Slovenske rokometašice so lov na olimpijske igre začele s porazom proti gostiteljici Nemčiji s 25:31. V soboto so na drugem preizkusu proti Paragvaju pokazale povsem drugačen obraz in visoko nadigrale južnoameriške tekmice. To so prenesle tudi na odločilno tekmo s Črno goro, kar jim je prineslo premierni nastop na OI.

FOTO: Kirill Kudryavtsev/AFP

Iz Neu-Ulma, enega izmed treh olimpijskih kvalifikacijskih turnirjev, na OI vodita prvi dve mesti. Prvo vozovnico so si s tremi zmagami pred tem že priborile nemške rokometašice, Slovenke pa so danes z zmago ujele drugo mesto in še drugo karto, ki vodi v Pariz, je poročala STA.

Slovenija: Črna gora 30:26 (14:11) Ratiopharm Arena, gledalcev 3125, sodnika K. Gasmi in R. Gasmi (Francija). Slovenija: Pandžić (12 obramb), Vojnović (1); Klemenčič 1, Gros 7, Omoregie 4, Markovič, Spreitzer, Stanko 7, A. Abina, Mavsar 4, Ljepoja 4, Varagić 3, Lazović, Svetik, Hrvatin, E. Abina; Črna gora: Attingre (16 obramb), Rajčić; Marsenić, Pletikosić 6, Mugoša 7, Ćorović, Popović, Ivanović 1, Brnović 4, Bulatović 1, Klikovac, Despotović 2, Pavićević, Kepić, Grbić 5, Vukčević; sedemmetrovke: Slovenija 4 (2), Črna gora 10 (8); izključitve: Slovenija 12, Črna gora 10.

FOTO: Kirill Kudryavtsev/AFP

Po vseh odigranih tekmah je tako na vrhu skupine končala domača reprezentanca s šestimi točkami, Slovenke so osvojile štiri točke, Črnogorke dve, Paragvajke so ostale brez njih. Izbranke črnogorskega stratega na slovenski klopi Adžića so se s tem pridružile moški reprezentanci, ki si je OI zagotovila marca, tako da bo Slovenija v Parizu zastopana z obema ekipama.

FOTO: Kirill Kudryavtsev/AFP

V slovenski izbrani vrsti sta bili danes s sedmimi goli najučinkovitejši kapetanka Ana Gros in Tjaša Stanko.

Turnir 3 v Ulmu:

Četrtek:

Nemčija – Slovenija 31:25

Črna gora – Paragvaj 30:25

Sobota:

Nemčija – Črna gora 28:24

Slovenija – Paragvaj 32:14

Nedelja:

Nemčija – Paragvaj 37:20

Slovenija – Črna gora 30:26