Macronovo potovanje po Evropi

Francoski predsednik Emmanuel Macron je te dni tako blizu nas, da se komu refleksno porodi vprašanje, zakaj ne pride še k nam. V sredo zvečer je priletel v Zagreb, včeraj pa odletel v Rim, da bi podpisal tako imenovano kvirinalsko pogodbo, jutri se bo v Vatikanu srečal še s papežem. Motiv njegovih poti v našo soseščino je interesno močen in, kot so analizirali francoski mediji, mednarodni presledek, preden se bo posvetil predvolilni kampanji in začela Francija 1. januarja predsedovati svetu EU.

Emmanuel Macron je prvi francoski predsednik, ki je obiskal Hrvaško, odkar je samostojna. Na uradni obisk je prišel zato, da bi s predsednikom vlade Andrejem Plenkovićem »tako bilateralno kot na evropski ravni še poglobila strateško partnerstvo«, ki sta ga državi sklenili leta 2010. Povsem konkretno pomeni tudi podpis milijardo evrov vredne pogodbe o dobavi 12 rabljenih francoskih rafalov izdelave Dassault, s katerimi bodo Hrvati posodobili precej zastarel vojaški arzenal. Kakor je predstavljeno na spletni strani Elizejske palače, francosko-hrvaško strateško partnerstvo pomeni prav tako podporo Pariza pri prizadevanjih Zagreba za vključitev v schengensko in do leta 2023 tudi evrsko območje ...