Madžarski Fidesz izstopil iz Evropske ljudske stranke

Stranka madžarskega premierjaFidesz je danes Evropsko ljudsko stranko (EPP) obvestila, da jo zapušča, je na Twitterju sporočila podpredsednica Fidesza»Predsedstvo Evropske ljudske stranke obveščamo, da Fidesz ne želi biti več članica Evropske ljudske stranke, zato v skladu z 9. členom statuta izstopa,« je mednarodni odbor stranke madžarskega premierja zapisal v pismu generalnemu sekretarju EPP Antoniu Lopez-Isturizu.Madžarska ministrica za družine in podpredsednica Fidesza Novakova je izstopno izjavo objavila na Twitterju. »Čas je za slovo,« je zapisala ob tem.Na izstop madržarske vladajoče stranke se je med drugim odzval že predsednik EPP. »Fidesz je zapustil krščansko demokracijo. V resnici jo je zapustil že pred leti,« je tvitnil.Slovenska evroposlanka EPP(NSi) je medtem pozdravila izstop Fidesza. »V EPP smo zavezani ohranitvi težko pridobljene demokracije, ki vključuje človekovo svobodo, svobodo medijev in vladavino prava,« je zapisala na Twitterju.Fidesz je sicer v začetku marca izstopil že iz politične skupine EPP v Evropskem parlamentu, ki ima največ evroposlancev. Izstop so naznanili takoj po potrditvi sprememb poslovnika parlamentarne skupine, ki naj bi vodile v izključitev Fidesza iz njenih vrst.Pred tem je stranka EPP marca 2019 zamrznila članstvo Fidesza. Kot so tedaj pojasnili, zamrznitev pomeni, da se člani Fidesza ne udeležujejo strankarskih sestankov ter da nimajo glasovalnih pravic in pravic kandidirati za položaje.