Mahsa Amini postaja obraz iranskega nezadovoljstva

V najmanj dvajsetih iranskih mestih so se včeraj že šesti dan nadaljevali množični protesti, ki so izbruhnili, ko je tako imenovana moralna policija v Teheranu zaradi neprimernega nošenja naglavne rute pridržala 22-letno Mahso Amini. Ta je zaradi policijske brutalnosti umrla, iranske oblasti pa so kot vzrok smrti navedle srčni infarkt. Njihovi »interpretaciji« v Iranu verjamejo le najbolj zaslepljeni režimski verniki.