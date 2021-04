Male roke ljubezni olajšajo samoten boj s covidom-19

Ogrevanje pacientovih rok poleg čustvene podpore menda izboljša tudi krvni pretok. FOTO: Amanda Perobelli/Reuters

Epidemija v 210-milijonski Braziliji ne popušča. Za covidom-19 je po uradnih podatkih umrlo že 390.000 ljudi, enote za intenzivno nego so polne skoraj povsod po državi, več tisoč bolnikov je pred eno od svojih največjih preizkušenj v življenju. Boj z zahrbtno boleznijo, ki jo je predsednik– v veliki meri odgovoren za nenadzorovano širjenje virusa – cinično poimenoval gripica, največkrat poteka v osami, brez stika z družinskimi člani in prijatelji.​Toda medicinski sestri iz mesta ​São Carlos v najbolj poseljeni zvezni državi ​São Paulo sta našli način, da kritičnim bolnikom vsaj nekoliko olajšata bolnišnično stisko.insta iznašli maozinha do amor oziroma 'malo roko ljubezni'. Zaščitne rokavice iz lateksa sta napolnili s toplo vodo in jih z obeh strani namestili med bolnikove prste, ki so tako dobili občutek dotika človeških dlani. »​Pacient začuti udobje, kot da ga nekdo drži za roke,« je za agencijo Reuters v mali bolnišnični sobi, polni nezavestnih pacientov s covidom-19, dejala Vanessa Formenton.​S sodelavko Semei Araújo Cunha​ sta se metode, ki spominja na polnjenje vodnih balonov, domislili pred mesecem dni, ko je novi val okužb z vso silo zajel največjo južnoameriško državo. Včeraj je, denimo, v Braziliji umrlo 2986 bolnikov s covidom-19. Nikjer drugje na svetu v enem dnevu ni umrlo več bolnikov; v Indiji je za primerjavo izgubilo življenje 2761 ljudi, v Združenih državah Amerike pa 742, je razvidno iz podatkov, objavljenih na spletišču Worldometer.​Ob prepolnih enotah za intenzivno nego se je glas o malih rokah ljubezni hitro razširil po regiji in preprost izum zdaj uporabljajo tudi v drugih brazilskih bolnišnicah. Zaradi enostavne uporabe ter takojšnjih pozitivnih učinkov to ni presenetljivo. Ogrevanje pacientovih rok poleg čustvene podpore menda izboljša tudi krvni pretok. Hladne okončine naj bi lažno namigovale na nizko raven kisika, male roke ljubezni pa naj bi, so zapisali pri Reutersu, odpravile tudi to zagato.»Neverjetno je, da lahko vidiš tako hitro spremembo pri pacientu,« je za agencijo dejala Semei Araújo Cunha​. »To je čudovito!«