Malijska vojska utrjuje svojo oblast

Malijska vojska je pozno v ponedeljek zvečer aretirala predsednika države Baha Ndava, predsednika prehodne vlade Moktarja Uaneja in obrambnega ministra Sulejmana Dukoreja. Uporniški častniki so vse tri odpeljali v vojašnico na obrobju Bamaka (Kati), kamor je vojska med lanskoletnim pučem, ko je zrušila predsednika Ibrahima Bubakarja Keito, in tudi med državnim udarom leta 2012, odpeljala najvišje predstavnike civilne oblasti.