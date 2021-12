Manevrski prostor Madžarske in Poljske postaja vse ožji

Če bodo obveljali sklepni predlogi generalnega pravobranilca Camposa Sáncheza-Bordone, bo sodišče EU zavrnilo tožbi Madžarske in Poljske proti režimu pogojevanja izplačil evropskih sredstev s spoštovanjem vladavine prava.

Uredba, ki ureja pogojevanje, je bila sprejeta lani po več političnih dramah na ravni EU, tudi z madžarsko-poljsko blokado sprejemanja večletnega proračuna EU in programa za okrevanje. Decembra lani so bili na vrhu EU sprejeti sklepi, po katerih evropska komisija naj ne bi začela postopkov za zaščito proračuna, dokler o novem režimu ne bo odločilo sodišče.

Madžarska in Poljska sta zahtevali, da sodišče režim pogojevanja razglasi za ničen, ker nima ustrezne podlage, ker neupravičeno konkretizira postopek po 7. členu (sprejetje ukrepov v primeru hudih in vztrajnih kršitev temeljnih vrednot Unije), ker je sporna povezava med kršitvijo načel s konkretnim vplivom na proračun.

Generalni pravobranilec v svojem mnenju opozarja, da je spoštovanje načel pravne države lahko temeljnega pomena za dobro delovanje javnih financ in pravilno izvrševanje proračuna EU. Namen ni varstvo vladavine prava s kaznovalnim mehanizmom, podobnim postopku iz 7. člena. Poudaril je, da sprejeta uredba zahteva obstoj dovolj neposredne povezave med kršitvijo vladavine prava in izvrševanjem proračuna.

Ogrožanje neodvisnosti sodstva in pregona

Opozoril je tudi, da je pojem vladavine prava kot vrednote širok, a ga zakonodajalec Unije na specifičnem področju, kot je izvrševanje proračuna, lahko opredeli za vzpostavitev mehanizma pogojevanja. V uredbi je navedenih sedem pravnih načel, kot so zakonitost, pravna varnost, neodvisna sodišča … Po uredbi se kot kršitve načela med drugim štejejo ogrožanje neodvisnosti sodstva, odrekanje finančnih in človeških virov javnih organov, omejevanje učinkovitega pregona.

Tako po mnenju generalnega pravobranilca opredelitev vladavine prava izpolnjuje minimalne zahteve glede jasnosti, natančnosti in predvidljivosti, ki jih narekuje pravna varnost. Sodišče bo sodbo izreklo v prihodnjih mesecih. Presenečenje bi bilo, če sodniki ne bodo sledili mnenju generalnega pravobranilca.

Pritisk evropskega parlamenta

Ker se je evropska komisija držala političnega sklepa vrha EU in ni sprožila postopkov pogojevanja, je tarča tožbe evropskega parlamenta, češ da ni izpolnila svojih nalog. Po številnih kritikah so iz Bruslja v Budimpešto in Varšavo novembra vendarle poslali prvi pismi. Od madžarske in poljske vlade pričakujejo informacije, ki bi lahko bile uporabljene v okviru postopka pogojevanja izplačil s spoštovanjem vladavine prava.

Evropska komisija še ni odobrila madžarskega in poljskega načrta za okrevanje in odpornost, s katerima bi prejela milijardna nepovratna sredstva iz bruseljske blagajne.