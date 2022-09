Mario Draghi brusi ostre robove Giorgie Meloni

V nadaljevanju preberite:

V Rimu je hitro minil trenutek zmagoslavja Giorgie Meloni. Njeni nasprotniki so utihnili, saj se zavedajo, da so pogoreli do tal. Vsi po vrsti poskušajo pozabiti visokodoneče in ostre fraze iz volilne kampanje. Giorgia Meloni mora misliti tudi na prihodnje odnose z zavezniki. Približno dva tedna še ima do dokončne sestave vlade, prej mora poskrbeti, da bodo njeni ljudje prav razporejeni v parlamentu.

Tudi v Evropi se mora postaviti na pravo mesto, če se hoče izogniti neprijetnim spopadom. Iz svoje bližine mora oddaljiti Viktorja Orbána, opazke na račun Pariza, Berlina in Bruslja pa odriniti v pozabo. Tudi Slovenci v Italiji se zavedajo, da se bodo morali pogovarjati z novo vlado, o kateri vedo, da jih načelno ne mara.