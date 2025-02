Marta Kos o Srbiji: Svoboda zbiranja je temeljna pravica, nasilje nedopustno

Evropska komisarka za širitev Marta Kos je objavila odziv, v katerem je po svojih navedbah želela odgovoriti na izražene pomisleke in spomnila, za kaj se zavzema Evropska unija.

Pojasnila je, da je prejela več pisem članov srbskih akademskih krogov, političnih predstavnikov in organizacij civilne družbe, ki izražajo zaskrbljenost zaradi trenutnih razmer v Srbiji.

Nasilje ni dopustno

Temeljne vrednote so po njenih besedah bistvo našega skupnega evropskega projekta in jih je treba spoštovati. »Svoboda zbiranja je temeljna pravica, ki jo je treba spoštovati. Treba jo je uresničevati mirno in v skladu z zakonom,« je zapisala. Opozorila pa je, da so se že zgodili incidenti proti demonstrantom. Pričakuje popolno, nepristransko in hitro preiskavo. »Nasilja ne smemo dopuščati,« je poudarila.

Od srbske policije pričakuje, da bo demonstrantom še naprej zagotavljala varnost. »Jezik, ki spodbuja nasilje, in pomanjkanje medsebojnega spoštovanja ne moreta biti rešitev,« je dodala.

Protestniki v Srbiji opozarjajo na razvejen sistem korupcije v Srbiji, ki je pripeljal do tragedije v Novem Sadu. FOTO: Djordje Kojadinovic/Reuters

Prednostna naloga EU in predsednice evropske komisije Ursule von der Leyen po njenih besedah ostaja podpora Srbiji pri napredovanju na njeni evropski poti in vključitvi v Unijo. Pot do članstva vključuje reforme, ki naše skupne vrednote zapisujejo v zakonodajo in prakso, je ocenila. »Pot Srbije proti EU ponuja rešitve za številna vprašanja, ki so danes v središču razprav,« je dodala.

Evropska agenda kot boj proti korupciji

Reforme, ki so del pristopnega procesa, bodo okrepile boj proti korupciji, zagotovile neodvisnost sodstva in odgovornost institucij, spodbujale pluralnost in svobodo medijev ter izboljšale volilne pogoje, je prepričana evropska komisarka iz Slovenije. »Če bodo pravilno izvedene, bodo imele preobrazbeni učinek, ki bo koristil vsem državljanom in Srbijo približal EU,« je zapisala.

Pristopni proces k EU po prepričanju komisarke zahteva intenzivna prizadevanja celotne družbe. »To mora biti nacionalni projekt, za katerega so odgovorni vsi: vlada, parlament, opozicija, civilna družba, vse regije, mesta in vasi ter nazadnje vsak državljan v državi,« je zapisala.

Kot je poudarila, je pomembno, da se vzpostavijo pogoji za dialog, ki bo vključeval vse zainteresirane strani, politične akterje, institucije in člane civilne družbe, da bi obravnavali reforme, ki so potrebne za evropsko prihodnost Srbije.

»To bo okrepilo srbsko družbo in utrdilo pot Srbije k članstvu v EU,« je sklenila Marta Kos.