Med draginjo cveti prodaja trgovskih znamk

V nadaljevanju preberite:

Ameriški trgovec Walmart je prejšnji teden izdal novo, že drugo opozorilo pred padcem dobička v tekočem četrtletju, hkrati pa zaradi podražitve hrane in energentov tretji mesec zapored pada indeks zaupanja ameriških potrošnikov. Ti postajajo bolj naklonjeni trgovskim blagovnim znamkam; prvi zametki manjšega zaupanja potrošnikov in vse večje naklonjenosti trgovskim blagovnim znamkam so opazni tudi v Sloveniji.