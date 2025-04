Med obtoženemi v aferi Huawei tudi eden izmed najvišjih predstavnikov podjetja

Visoki uslužbenec, ki ga portal Politico identificira le kot Yong J., je bil v torek zastopan na belgijskem sodišču, kar potrjujejo dokumenti, povezani z obravnavo. Dokumenti, pripravljeni za obravnavo pred bruseljskim sodiščem, navajajo, da ga tožilci bremenijo obtožbe »aktivne korupcije osebe, ki opravlja javno funkcijo, kriminalne združbe in pranja denarja«. Yong J. je pri Huaweiu naveden kot podpredsednik za evropsko regijo, pred tem pa je vodil bruseljsko pisarno podjetja kot glavni predstavnik pri Evropski uniji.

Torkova obravnava je potekala za zaprtimi vrati in je bila del postopka, kjer obramba s sodniki razpravlja o postopkovnih zadevah. Niti Yong J. niti njegovi odvetniki ali tiskovni predstavnik Huaweia se na prošnje novinarjev Politica za komentar niso odzvali.

Belgijske oblasti so prejšnji teden obtožile osem ljudi zaradi kaznivih dejanj, vključno s korupcijo in pranjem denarja, v povezavi z Evropskim parlamentom in s Huaweiem, poroča britanski portal Register. Obtožbe sledijo marčevskim racijam v pisarnah Huaweia v Belgiji in na Portugalskem. Ali je kdo izmed obtoženih tudi slovenski državljan, trenutno ni znano.

Preiskava je po navedbah portala Register povezana s pismom iz leta 2021, ki ga je podpisalo nekaj evropskih poslancev in v katerem so izrazili zaskrbljenost zaradi »politizacije« omrežij 5G – pri čemer naj bi bil domnevna žrtev te politizacije prav Huawei, ki so ga nekatere evropske države prepovedale zaradi varnostnih pomislekov.

Domneva se, da so bili poslanci, ki so pismo podpisali, za to morda plačani, sredstva pa naj bi bila preusmerjena preko Portugalske, dodaja Register. Belgijski preiskovalci preiskujejo sume nezakonitih plačil za zagotovitev politične podpore temu pismu, še piše Politico, ki se sklicuje na nalog za prijetje. Po racijah so bile zapečatene tudi nekatere pisarne v Evropskem parlamentu.

Identiteta obtoženih ni bila razkrita, vendar Politico poroča, da je poleg Yong J. med osumljenci še trojica uslužbencev Huaweia (identificirani le kot Valerio O. in Han W. ter še en lobist), ki so se prav tako soočili s sodniki in obtožbami.

Nekaj dni pred objavo obtožb je evropska podružnica Huaweia odpustila dva uslužbenca in suspendirala tretjega, je poročal Politico. Huawei je za Politico sporočil, da preiskavo jemlje resno in da ohranja »ničelno toleranco do korupcije«. Vodja Evropskega urada za boj proti goljufijam (OLAF), Ville Itälä, je za Politico povedal, da se urad leta 2023, ko je prejel prijavo, ni odločil za preiskavo zadeve, ker ni našel konkretnih dokazov.

Obtožbe prihajajo sredi širše razprave o etičnih pravilih za poslance Evropskega parlamenta in v času ponovnega ocenjevanja odnosov med Evropo in Kitajsko, še komentira Register.