Med prijetimi zaradi suma korupcije tudi »Kralj adventa«

Prijeli so osem podjetnikov in dvojico zaposlenih v mestni upravi. FOTO: Cropix



»Kralj adventa«

Zagrebška policija je danes nadaljevala aretacije oseb, ki jih sumijo korupcije. Prijeli so menda osem podjetnikov in dvojico zaposlenih v mestni upravi. Po neuradnih podatkih je med prijetimi tudi član mestnega odbora politične stranke pokojnega zagrebškega župana. Tudi aretacije v sredo so bile menda povezane z Bandićem.Danes prijeti podjetniki so osumljeni, da so plačali podkupnino prijetima mestnima uradnikoma, da bi pridobili različna dovoljenja in posle z mestom. Med prijetimi sta član stranke Bandić Milan 365 - Stranka dela in solidarnostiin zagrebški gradbeniški podjetnik, ki je znan tudi kot soprog bivše hrvaške mis športa, na spletni strani poroča Jutarnji list.Tudi v sredo so prijeli več nekdanjih sodelavcev pokojnega zagrebškega župana, proti kateremu je potekalo več sojenj in preiskav zaradi suma korupcije in zlorabe položaja. Najbolj odmeva ime glavnega direktorja Hrvaške radiotelevizije (HRT), ki je domnevno Bandiću prenesel podkupnino podjetnika, ki je želel legalizirati gradnjo stanovanjsko-poslovnega kompleksa na območju nekdanje tovarne žarnic Tež. Lončarić je menda Bačiću kot povratno uslugo dal stanovanje v središču Zagreba.Preiskovalci so menda pridobili dokaze med tajnim snemanjem pogovorov Bačića in Bandića v županovem službenem avtomobilu. Jutarnji list tudi poroča, da imata Bačić in njegova soproga pet stanovanj, tri hiše, apartma v Selcih in poslovni prostor v Dubrovniku.Sredine aretacije so zajele še dve drugi področji. Eno je povezano z domnevno korupcijo pri oddajanju javnih površin, predvsem za stojnice, med znanim zagrebškim novoletnim sejmom. Zaradi suma podkupovanja so med drugim prijeli tudi dva nekdanja Bandićeva voznika, dva zaposlena v strokovnih službah mestne uprave ter podjetnika, ki je znan pod vzdevkom »Kralj adventa«.Mohenski naj bi od mesta dobil vrsto stojnic za novoletni sejem, ki jih je potem oddajal v najem. Med drugim je za najem stojnice Mohenskemu leta 2019 plačal tudi predsednik skrajno desne stranke Domovinsko gibanje in saborski poslanec, ki je v sredo novinarjem povedal, da je takrat tudi opozoril na spornost modela najema stojnic.V sredo so prijeli tudi tesno Bandićevo sodelavko in nekdanjo hrvaško ministrico za zdravje, 81-letno, ki je bila tudi podpredsednica zagrebške skupščine in predsednica upravnega sveta otroške bolnišnice Srebrnjak. Preiskovalci jo sumijo zlorabe položaja pri izbiri novega ravnatelja otroške bolnišnice, potem ko so leta 2019 domnevno nezakonito odstavili bivšega ravnateljaTa je tudi v sredo za hrvaške medije ponovil, da je v ozadju njegove odpovedi verjetno želja za prevzem nadzora nad 58 milijonov evrov vrednim projektom gradnje in opremljanja novega oddelka otroške bolnišnice, za katerega so dobili denar iz skladov EU.