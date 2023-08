Med razlagami Prigožinove smrti izstopa samo ena

V nadaljevanju preberite:

Nabor dejanj, s katerimi se je v sodobni Rusiji mogoče zameriti režimu, je velik in raznolik, kazni pa ponavadi krute in brezsramne. Od vseh, ki so se postavili po robu oblastem, je v sredo preminuli vodja in ustanovitelj zloglasne Wagnerjeve skupine Jevgenij Prigožin razred zase. Konec junija je povzročil največjo varnostno krizo v dve desetletji dolgi vladavini Vladimirja Putina in z njo preizkusil potrpežljivost Kremlja do zgornje meje. Najbrž nikogar ne bi presenetilo, da bi za to plačal najvišjo možno ceno.

Še donedavnega se je zdelo, da lahko organizator oborožene vstaje, uperjene proti vojaškemu vrhu države, v Rusiji odnese celo kožo in živi naprej, kakor da se nič ni zgodilo, toda dogajanje zadnjih 24 ur je obudilo prepričanje, da si je Prigožin z delovanjem proti režimu podpisal smrtno obsodbo.