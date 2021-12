Mednarodna skupnost mora sodelovati s talibi

V nadaljevanju preberite:

Štiri mesece po tem, ko so ­talibi tako rekoč brez izstreljenega naboja vkorakali v Kabul in prevzeli nadzor nad državo, je v Afganistanu bolj mirno kot kadarkoli v zadnjih 20 ­letih, kolikor je minilo od padca ­prvega talibskega režima. Toda talibska vladavina je represivna in pričakovano nazadnjaška, v Afganistanu pa se ­stopnjuje revščina. Lakota ogroža skoraj dve tretjini prebivalstva.