Mehiko streslo z magnitudo 7,1

Ljudje so se zaradi varnosti umaknili iz hiš na ulice: fotografije je iz glavnega mesta. FOTO: Rodrigo Arangua/AFP

Poškodovana cerkev v Acapulcu. Mehiški predsednik je v videoposlanici sporočil, da za zdaj ni večjih poročil o gmotni škodi. FOTO: Francisco Robles/AFP

Potresi v Mehiki niso redki zaradi njihove lege na robu severnoameriške tektonske plošče. Septembra 2017 sta državo prizadela dva velika potresa, 19. septembra 1985 pa je v glavnem mestu in okolici zaradi potresa z magnitudo 8.0 umrlo okoli 9500 ljudi. Ta potres je v mestu pustil veliko brazgotino, kar je povzročilo spremembe v gradbenih predpisih in večjo zaščito pred potresi, piše CNN.

Mehiko je v torek ob 21. uri po lokalnem času v bližini pristaniškega mesta Acapulco ob pacifiški obali stresel potres z magnitudo 7,1. Po prvih podatkih je zahteval smrtno žrtev. Tresenje tal so občutili tudi prebivalci glavnega mesta Ciudad de Mexico, ki leži 374 kilometrov stran, poroča francoska tiskovna agencija AFP.Žarišče potresa je bilo 11 kilometrov jugovzhodno od Acapulca v mehiški zvezni državi Guerrero, je sporočila mehiška seizmološka služba. Potres je bil v globini 12,6 kilometra, piše CNN. Guverner zvezne državeje za mehiško televizijo Milenio TV dejal, da je v bližini mesta Coyuca de Benitez umrl moški, na katerega je padel drog. Predstavnik Rdečega križa v Chilpancingu je sicer dejal, da niso prejeli poročil o hujših telesnih poškodbah.Astudillo pa je še dodal, da so poročali o padanju kamenja in drsenju zemlje ter da so se v Chilpancingu, glavnem mestu države, zrušili zidovi. Številni deli Acapulca so bili v torek pozno zvečer brez elektrike. Kot njegove besede povzema New York Times, še naprej zbirajo podatke.Brez elektrike je skupno po poročanju zvezne komisije za električno energijo ostalo 1,6 milijona uporabnikov, in sicer v glavnem mestu in zveznih državah Mehika, Guerrero, Oaxaca in Morelos.Mehiški predsednikje v videoposlanici sporočil, da za zdaj ni večjih poročil o gmotni škodi. Kot navaja New York Times, fotografije iz Acapulca, objavljene na družbenih omrežjih, prikazujejo razpokane in poškodovane zgradbe, podrte svetilke in ulice, polne razbitin.Sprva je bilo za Mehiko izdano tudi opozorilo pred cunamijem, a so iz urada civilne zaščite zvezne države Guerrero pozneje sporočili, da nevarnosti cunamija ni.Po poročanju CNN so se v glavnem mestu sirene oglasile le malo prej, preden so se tla začela tresti.V prestolnici so daljnovodi in zgradbe nekaj sekund nihali, prebivalci pa so hiteli ven na ulice, da bi se zavarovali v primeru zrušenja stavb. Županjaje dejala, da v Ciudadu de Mexicu nastal izpad elektrike v nekaterih soseskah, zato si oblasti prizadevajo za čimprejšnjo ponovno vzpostavitev; mestna služba podzemne železnice pa je sporočila, da so vlaki oziroma povezave po tem, ko so zaradi potresa opravili protokolni pregled, spet vzpostavljene.Videoposnetki na družbenih omrežjih iz Acapulca in Ciudada de Mexica kažejo, kako je nočno nebo zasijalo z električnimi bliskavicami, medtem ko so daljnovodi nihali in se upogibali.