V sredo potrdili 248 novih okužb, število hospitaliziranih se povečuje

09.56 V sredo potrdili 248 novih okužb, raste število sprejetih v bolnišnice

09.45 Arnold Schwarzenegger: Pri nošenju mask ne gre za svobodo, ampak za reševanje življenj

09.00 Britansko gospodarstvo po sprostitvi ukrepov dobilo zagon

07.30 V avstralski prestolnici po letu dni primer okužbe

07.21 Meje z Novo Zelandijo bodo ostale zaprte do konca leta

00.30 Dogovarjanja o pogoju PCT za šole v sklepni fazi

Ob 1828 PCR-testih so v sredo potrdili 248 novih okužb, delež pozitivnih je 13,6-odstoten, kažejo podatki sledilnika za covid-19. Poleg tega je bilo opravljenih 20.543 hitrih antigenskih testov. Sedemdnevno povprečje znaša 157,3, štirinajstdnevno pa 90,1. Raste pa tudi število hospitaliziranih: v bolnišnični oskrbi je 40 bolnikov s covidom-19, od tega šest na intenzivni negi. V sredo ni umrl noben bolnik s covidom-19.Nekdanji kalifornijski guverner, televizijski igralec in bodibilderje odgovoril vsem tistim, ki nasprotujejo nošenju mask in cepljenju. Brez dlake na jeziku je dejal, da se požvižga na njihovo svobodo. »Ker z njo pride obveznost in odgovornost. Ne morete samo reči, da imate pravico do nečesa. Ko s tem vplivaš tudi na druge ljudi, situacija postane resna,« so njegove besede povzeli na spletni strani Huffpost. Schwarzenegger je širjenje koronavirusa primerjal s semaforjem: »Nihče mi ne bo rekel, da se moram pri rdeči luči na semaforju ustaviti, zapeljal bom čez rdečo luč. Potem, ko zaradi tega nekdo izgubi življenje, je to vaša odgovornost.« Američane je pozval, naj se pri tem ne ukvarjajo s politiko, ampak naj poslušajo znanost in se ne ukvarjajo z vprašanji glede svobodne izbire o nošnji mask. »Imate pravico, da je ne nosite, ampak povem vam, da ste zato 'kekci'.«Velika Britanija je v drugem letošnjem četrtletju imela 4,8-odstotno rast bruto domačega proizvoda (BDP), kažejo danes objavljeni statistični podatki. Potem ko se je BDP v prvem četrtletju skrčil za 1,6 odstotka, je gospodarstvo s sproščanjem ukrepov za zajezitev pandemije očitno dobilo zagon. »Današnji podatki so jasen pokazatelj, da naše gospodarstvo okreva,« je četrtletne številke po poročanju francoske tiskovne agencije AFP pospremil finančni minister. Britanski statistični urad rast BDP pripisuje sproščanjem protikoronskih ukrepov, še posebej ponovnemu odprtju barov in restavracij. Zasebna potrošnja se je v drugem četrtletju okrepila za 7,3 odstotka, medtem ko so se investicije upočasnile za pol odstotka. Britansko gospodarstvo je sicer še vedno precej pod ravnjo pred pandemijo covida-19. V primerjavi z zadnjim četrtletjem 2019 je, denimo, BDP za 4,4 odstotka nižji.Po tem, ko so v glavnem mestu Avstralije – Canberri – potrdili prvi primer okužbe po več kot letu dni, se bo mesto zaprlo za teden dni, poroča BBC. Zaprtje se bo začelo danes ob 17. uri po lokalnem času. Lockdown bo veljal za vse območje glavnega mesta, kjer živi okoli 400.000 ljudi; oblasti namreč ne vedo, kje se je okužena oseba okužila. Prebivalci Canberre bodo lahko svoje domove zapustili le za nujne opravke – pred trgovinami je bilo že videti dolge vrste ljudi. Avstralija se namreč bori proti različici delta zaradi katere so v strogem zaprtju že druga mesta, med njimi Sydney in Melbourne. Zaprti so večji deli Novega Južnega Wales, v zvezni državi Victoria pa so včeraj napovedali podaljšanje zaprtja za še vsaj en teden., novozolendska premierka, je dejala, da bodo meje v državi ostale zaprte vsaj do konca leta, danes poročajo tuji mediji. Kot je pojasnila, je prav ta strategija najboljši način pred vstopom covida-19 v državo in možnost za odpiranje gospodarstva. Pojasnila je, da bo Nova Zelandija vedno potrebovala nekakšno zaščito na svoji meji: »Tako kot po 11. septembru meje po covidu ne bodo enake … stvari se lahko spreminjajo, a to še ne pomeni, da se jim ne moremo prilagoditi na način, s katerim bi se sčasoma spet počutili 'normalno',« njene besede povzema Guardian.Priljubljena premierka je pojasnila, da bo Nova Zelandija od začetka prihodnjega leta prešla na nov, tako imenovani individualni model, ki temelji na tveganjih za potovanja brez karantene, in sicer za cepljene potnike iz držav z nizkim tveganjem, ki bodo lahko brez karantene vstopili v državo. Poudarila je, da je prednostna naloga cepljenje prebivalstva do konca leta 2021, piše BBC. Nova Zelandija je sicer ena najuspešnejših držav na svetu pri preprečevanju širjenja okužb koronavirusa – s strogimi ukrepi na mejah, kratkimi in strogimi zaprtji, hitrimi metodami iskanja bližnjih stikov. Od začetka izbruha koronavirusa je na Novi Zelandiji umrlo 26 bolnikov s covidom-19 (v populaciji nekaj manj kot petih milijonov ljudi).Ali bo izpolnjevanje PCT v naslednjem šolskem letu pogoj za vstop v vzgojno-izobraževalne ustanove, za zdaj po besedah ministrice za izobraževanješe ni znano, dogovarjanja o tem so v sklepni fazi. Ministrstvo za zdravje naj bi v prihodnjem tednu vladi posredovalo odlok, ki bo urejal pogoj PCT tudi za izobraževalne ustanove. »Preigravamo vse možnosti, če hočemo imeti šole in vrtce odprte, potem se zanesljivo pogovarjamo o pogojih PCT,« je dejala v oddaji Odmevi na Televiziji Slovenija. Državni sekretar na ministrstvu za zdravjeje sicer v današnji izjavi medijem pojasnil, da bo izpolnjevanje PCT pogoj za obisk predavanj v novem študijskem letu, s tem soglašajo tudi študentske organizacije. Za dijake pa je predlog, da se sprva prostovoljno samotestirajo, ob prehodu v rdečo epidemiološko fazo pa bi tudi zanje veljal pogoj PCT.A kot je poudarila Kustečeva, pogoj PCT ni neposreden del šolske vsebine, je pa »del uspešnega bivanja v družbi v času epidemije koronavirusa«. Kot je še dejala, je nujno treba ločevati med samo vsebino in načinom izvajanja vzgojno-izobraževalnega procesa v novem šolskem letu ter ukrepi, ki so povezani s preprečevanjem širjenja virusa. Ti se po njenih besedah ne spreminjajo. »Kar se spreminja – ker sobivamo z virusom –, je povezano s tem, kako lahko na varen način sobivamo z virusom v šolskem prostoru, da izobraževalnih ustanov v prihodnje ne bo treba zapirati,« je povedala.Kot je še poudarila, je določanje pogoja PCT primarno v pristojnosti ministrstva za zdravje. Pogoj pa je po mnenju Kustečeve odgovornost vsakega posameznika, da se odloči za cepljenje ali pa da v prostor vstopa s potrdilom o negativnem PCR-testu. V Sloveniji je sicer polno cepljenih približno polovica pedagoških delavcev, kar je po besedah Kustečeve premalo, zato poziva vse, ki se še niso odločili za cepljenje, da to storijo. V nekaterih državah so se na novo šolsko leto pripravili tudi z optimizacijo prezračevalnih sistemov v izobraževalnih ustanovah. V Sloveniji je bilo po besedah Kustečeve za zaščitne ukrepe v vzgojno-izobraževalnih zavodih v preteklem šolskem letu namenjenih dodatnih deset milijonov evrov. Šole so ta sredstva glede na specifične potrebe porabile po lastni presoji. A kot je še pojasnila Kustečeva, svetovalna skupina v prvi vrsti zagovarja naravno prezračevanje. Če pa se izkaže, da so potrebe posameznega vrtca ali šole drugačne, se ravnatelji lahko odločijo tudi drugače.