Zuckerberg godi Trumpu: Konec preverjanja dejstev, v upravnem odboru Dana White

Podjetje Meta Platforms, eno največjih globalnih podjetij na področju družbenih omrežij, ki ima pod okriljem Facebook, Instagram in WhatsApp, je napovedalo imenovanje treh novih članov v svoj upravni odbor. To so Dana White, direktor organizacije Ultimate Fighting Championship (UFC); John Elkann, izvršni direktor podjetja Exor; in Charlie Songhurst, vlagatelj ter nekdanji direktor v podjetju Microsoft.

Med temi imenovanji najbolj odmeva imenovanje Whita. White je znan kot dolgoletni podpornik novega predsednika ZDA Donalda Trumpa in je svojo kariero gradil predvsem na področju borilnih športov. V preteklosti je aktivno podprl Trumpa, vključno z nastopi na republikanskih nacionalnih konvencijah leta 2016, 2020 in 2024, kar je povzročilo precejšen medijski odziv ob njegovem vstopu v upravni odbor podjetja Meta.

Mark Zuckerberg, izvršni direktor podjetja Meta, je pohvalil Whiteovo sposobnost upravljanja blagovne znamke UFC ter izrazil prepričanje, da bo njegov prispevek ključen na več področjih, vključno z umetno inteligenco, nosljivih tehnologij in prihodnosti povezovanja ljudi. Kje je White pridobil strokovno znanje in izkušnje na omenjenih področjih, ni jasno.

Zuckerbergova vse bolj očitna podpora desno usmerjenemu političnemu diskurzu se je odrazila tudi v odločitvah, da se zmanjša vsebinska moderacija na platformah podjetja. FOTO: Andrew Caballero-Reynolds/AFP

Javna podoba Dana Whitea je bila zaznamovana z več kontroverznimi dogodki, med katerimi izstopa incident iz leta 2023, ko je bil posnet v fizičnem obračunu z ženo.

Zuckerberg si želi Trumpa

Po tem, ko je bil Trump januarja 2021 blokiran na Facebooku in Instagramu zaradi vdorov njegovih podpornikov v ameriški Kapitol, je Zuckerberg sprejel vrsto korakov k spravi, vključno z osebnim obiskom Trumpa v njegovem letovišču Mar-a-Lago ter donacijo milijona dolarjev za predsedniški inavguracijski sklad.

Poleg tega je Meta nedavno imenovala Joela Kaplana, republikanskega politika in nekdanjega člana administracije Georgea W. Busha, za predsednika globalnih zadev. Ta imenovanja jasno nakazujejo na rast vpliva desno usmerjenih političnih osebnosti v podjetju.

Zuckerbergova vse bolj očitna podpora desno usmerjenemu političnemu diskurzu se je odrazila tudi v odločitvah, da se zmanjša vsebinska moderacija na platformah podjetja. Zuckerberg je napovedal, da bo odprl možnosti za »večjo svobodo izražanja«, kar vključuje ponovno oceno prejšnjih odločitev glede vsebin, povezanih z volitvami.

Kljub temu, da je bila dosedanja moderacija na družbenem omrežju Facebook (zelo) slaba, se zdi, da bo v prihodnje ta še nazadovala, saj bo sledila tisti, ki jo lahko vidimo na socialnem omrežju X, ki ga ima v lasti kontroverzni Elon Musk. Ta bo torej zelo okleščena. Po besedah Zuckerberga bodo v Evropi nadaljevali z moderacijo kot so do sedaj in bo sprememba (za enkrat) veljala le čez lužo.

Musk svojo socialno platformo X pogosto uporablja za politično propagando. FOTO: Jim Watson/AFP

Imenovanje Dana Whita v upravni odbor ni ostalo neopaženo med zaposlenimi v Meti, saj so nekateri izrazili zaskrbljenost zaradi preteklih kontroverznih dogodkov, povezanih z njim. Vendar pa so bili njihovi komentarji, kljub izjavam o »večji svobodi izražanja«, izbrisani v skladu s pravili podjetja o spoštljivi komunikaciji na družbenih omrežjih piše 404media.