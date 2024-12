Meta donira milijon dolarjev za Trumpovo inavguracijo

Meta je donirala milijon dolarjev za inavguracijski sklad predsednika Donalda Trumpa, so v podjetju potrdili za CNN. Donacija je bila objavljena dva tedna po zasebnem srečanju med Markom Zuckerbergom, izvršnim direktorjem Mete, in Trumpom v Mar-a-Lagu. Tam naj bi Zuckerberg iskal priložnost za tesnejše sodelovanje z novo administracijo, zlasti na področju tehnološke politike.

Zuckerberg je že pred volitvami izkazoval naklonjenost Trumpu. V intervjuju letos poleti je pohvalil njegov odziv na poskus atentata. »Videti Donalda Trumpa, kako se po streljanju dvigne in dvigne pest z ameriško zastavo, je ena najbolj pogumnih stvari, kar sem jih kdaj videl,« je izjavil za podcast The Circuit na sedežu Mete v Menlo Parku.

Meta ni edino tehnološko podjetje, ki je iskalo stik z novoizvoljenim predsednikom. Izvršni direktorji Tim Cook iz Appla, Sundar Pichai iz Googla in Andy Jassy iz Amazona so, s ciljem zaščite interesov svojih podjetij, prav tako poskušali vzpostaviti dialog s Trumpom. Trump je, kot je znano, pogosto kritiziral tehnološka podjetja in jih obtoževal vplivanja na izid volitev leta 2020. Kasneje je sicer izrazil zadovoljstvo z izboljšanjem odnosov in jih celo javno pohvalil.

Kot je znano, je Meta leta 2021 po nasilnih izgredih v Kapitolu prepovedala Trumpove profile na svojih platformah. Kot navaja CNN, so odnosi med tehnološkimi velikani in političnimi voditelji zapleteni in taktični, skriti interesi pa pogosto preglasijo pretekle konflikte.