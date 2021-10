Meteorski vzpon Érica Zemmourja

V nadaljevanju preberite:

Na francoskem političnem prizorišču je videti precejšen kaos in čutiti, kakor kroži močna beseda, »histerično razpoloženje«.­ Krivijo skrajnodesničarskega­ »polemika in provokatorja« ­Érica Zemmourja,­ ki že mesece in sploh zadnje tedne stopnjuje­ predvolilno kampanjo, čeprav uradno (še) ni kandidat za predsednika države. Toda strahu, da bi se lahko Francija po volitvah aprila prihodnje leto populistično pogreznila v nedemokratičen Zemmouristan, je čedalje več, kakor po drugi strani niso samo največji in najbolj zaslepljeni obstranci tisti, ki strastno vzklikajo: Zemmourja za predsednika!