Milansko tožilstvo podjetjem naložilo zaposlitev dostavljalcev

Tožilstvo v Milanu je podjetjem, ki ponujajo storitve naročila hrane prek spleta in njeno dostavo na dom, kot so Deliveroo, Glovo, Uber Eats in Just Eat, naložilo, da morajo zaposliti dostavljalce, ki trenutno delajo kot t. i. freelancerji, piše italijanska tiskovna agencija Ansa. Podjetjem prav tako grozi plačilo glob v znesku 733 milijonov evrov zaradi neustreznih delovnih pogojev.



Tožilstvo je v preiskavi, ki jo je začelo na podlagi prijav delavcev v dostavi, preučilo delovne pogoje 60.000 dostavljalcev. Kot je menilo, delovni pogoji, po katerih so ti plačani glede na število dobavljenih naročil, ob tem pa niso deležni drugih ugodnosti, niso dopustni, je navedla avstrijska tiskovna agencija APA. Podjetja bi morala dostavljalcem ponuditi redno zaposlitev z vsemi ugodnostmi, ki spadajo k njej, ne pa da jih obravnavajo kot samozaposlene.



Storitev dostave hrane na dom med pandemijo covida-19 cveti, saj so gostinski obrati v mnogih državah večinoma zaprti, dovoljena pa je dostava hrane in pijače na dom.

Komentarji: