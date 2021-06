Milijarderji uspešni pri izogibanju plačevanja davkov

Dolarji. Foto: Shutterstock

Najbogatejši Američani se znajo po ugotovitvah raziskave, ki jo je na podlagi davčnih podatkov opravila organizacija ProPublica, uspešno izogibati plačilu davkov, sploh po stopnji, ki bi bila odmerjena glede na višino njihovega premoženja. Med njimi naštevajo bogataše, kot soinAmeriški milijarderji praviloma ne prejemajo plače, ki je obdavčena, temveč služijo na račun premoženja v delnicah ali nepremičninah, ki po ameriški zakonodaji niso obdavčene, dokler se jih ne proda.Premoženje 25 najbogatejših Američanov se je od leta 2014 do leta 2018 povečalo za skupaj 401 milijardo dolarjev, v istem obdobju pa so plačali skupaj 13,6 milijarde dolarjev. Glede na premoženje je davčna stopnja dosegla 3,4 odstotka. Povprečen Američan plača davek po stopnji okrog 15 odstotkov.Vlagateljnenehno opozarja, da sistem ni pravičen. Meni, da bi morali takšni, kot je on, plačati več davka kot njihove tajnice. V letih od 2014 do 2018 je bilo njegovo premoženje ocenjeno na 24,3 milijarde dolarjev, davek je plačal po 0,1-odstotni stopnji.Ustanovitelj Amazonaje bil leta 2011 vreden 18 milijard dolarjev, v davčni napovedi pa je prijavil izgubo zaradi investicij, večjih od dohodkov. Od davkarije je zaradi otrok dobil povrnjenih 4000 dolarjev, navaja raziskava.Bezosovo premoženje je od leta 2006 do leta 2018 naraslo za 127 milijard dolarjev, prijavil pa je 6,5 milijarde dolarjev dohodka in plačal 1,4 milijarde dolarjev zveznega davka. To je ogromno, vendar le 1,1 odstotka od dejanske rasti premoženja.