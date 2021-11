Najstniški strelec iz ameriške Kenoshe oproščen

Osemnajstletnega Kyla Rittenhousa, ki je med protesti gibanja »Črna življenja so pomembna« avgusta lani v Kenoshi ubil dva človeka ter enega ranil, je porota oprostila vseh obtožb. Mesto v Wisconsinu ob jezeru Michigan se zdaj boji ponovnih izgredov in nemirov.

Za del ameriške javnosti je bil uboj dveh protestnikov in poškodovanje tretjega med lanskimi demonstracijami zaradi policijskih strelov na temnopoltega Jacoba Blakea, jasna stvar. Tedaj 17-letni morilec Kyle Rittenhouse je prišel v Wisconsin iz domačega Illinoisa s polavtomatsko puško in po teh obtožbah z namenom ubijati politične nasprotnike. Mnogi drugi pa so že prej verjeli, da je Rittenhouse streljal v samoobrambi, pa čeprav so ga najprej predstavljeni video posnetki z usodnega 25. avgusta 2020 kazali med ciljanjem s puško na zbrane ljudi. Šele po končanju predstavitve dokazov je tožilstvo pokazalo jasnejše dronske posnetke, ki kažejo napade nanj, sodnik Bruce Schroeder pa je že prej razveljavil obtožbo, da je bil Rittenhouse premlad za svojo puško.

V mestu ob jezeru Michigan so se že zbirali protestniki. Foto Evelyn Hockstein/Reuters

Kyle Rittenhouse tudi ni bil član skrajno desničarske milice, kot so trdili njegovi nasprotniki, ampak je, s prebivališčem slabih trideset kilometrov stran od demonstracij, v Kenoshi tudi na usodni dan deloval kot varnostnik. Zdaj velja, da se je 36-letni obsojeni posiljevalec otrok Joseph Rosenbaum, ki je nedavno prišel iz psihiatrične bolnišnice, nanj spravil z verigo, preden ga je Rittenhouse ustrelil ter začel bežati pred skupino zasledovalcev. Ko je padel, ga je 26-letni protestnik Anthony Huber udaril z rolko, in sedemnajstletnik je ustrelil tudi tega, danes 27-letnega Gaiga Grosskreutza, ki je vanj usmeril pištolo, pa ranil. Tudi Huber in Grosskreutz sta pogosto prišla navzkriž z zakonom, vsi vpleteni pa so bili bele polti.

Demokratski predsednik Joe Biden je kmalu po teh dogodkih Rittenhousa kljub temu posredno označil za zagovornika belske nadvlade, tiskovna predstavnica Bele hiše Jen Psaki je tik pred razsodbo ocenila, da oboroženi samozvani varuhi reda ne bi smeli patruljirati po ulicah, »oportunisti« ne bi smeli motiti miroljubnih protestov. Na ameriški desnici odgovarjajo, da protesti gibanja »Črna življenja so pomembna« pogosto niso bili miroljubni in tudi nad 29-letno žrtvijo policijskega obračunavanja Jacobom Blakom, zaradi katerega so v Kenoshi izbruhnile demonstracije, je bila zaradi nasilja v družini razpisana tiralica, aretaciji naj bi se upiral z nožem v roki.

Blake se zdaj ponovno uči hoditi, v Kenoshi pa se bojijo še večjih nemirov. Številne trgovine in drugi lokali so zabarikadirani, v pripravljenosti ni le policija, ampak tudi enote nacionalne garde. Zaradi pristranskega poročanja pa so zdaj na zatožni klopi nekateri mediji, med njimi še posebej televizijska postaja CNN in revija New Yorker. Tožilstvo se bo morda pritožilo na razsodbo, Kyle Rittenhouse pa bo morda hotel po sledeh civilnih tožb srednješolca Nicholasa Sandmanna, ki so ga nekateri mediji lani po krivici obtožili rasističnega odnosa do predstavnikov prvotnih ameriških prebivalcev na stopnicah washingtonskega spomenika Abrahamu Lincolnu. Vsaj en vidni ameriški časopis mu je moral izplačati visoko odškodnino.