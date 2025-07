97 odstotkov vprašanih v otroštvu doživelo spolno zlorabo na spletu

Mednarodna nevladna organizacija Save the Children je v sodelovanju z Evropskim združenjem za digitalni prehod (European Association for Digital Transition) danes objavila rezultate raziskave o spolnem izkoriščanju otrok in mladostnikov v digitalnem okolju.

Študija zajema več kot tisoč mladih starih med 18 in 21 let. Povprašali so jih o njihovih skrbeh in obnašanju, ki so ga doživeli na spletu v času adolescence, predvsem v povezavi z njihovim znanjem, prepričanji in izkušnjami s spolnim izkoriščanjem v digitalnem okolju.

Skoraj 40 odstotkov prejelo nezaželeno seksualno vsebino

Digitalna doba je povečala že obstoječa tveganja za nasilje, obenem pa ustvarila nove oblike zlorab, predvsem na področju spolnega nasilja, je zapisano v raziskavi dostopni na uradni spletni strani organizacije Save the Children.

Med oblike spolnega izkoriščanja otrok in mladostnikov na spletu med drugim spada grooming, kar pomeni, da odrasel storilec z mladoletno osebo vzpostavi zaupen odnos, nato pa to zaupanje zlorabi in osebo napelje na spolni odnos, pošiljanje sporočil z nezaželeno seksualno vsebino ter deljenje intimnih fotografij in posnetkov spolne zlorabe mladoletnih oseb. Vse pogostejše so tudi grožnje in izsiljevanje s seksualno vsebino žrtve, ki so jo storilci ustvarili s pomočjo umetne inteligence.

Raziskava ugotavlja, da je kar 97 odstotkov udeležencev v otroštvu in najstništvu doživelo takšno ali drugačno obliko spolne zlorabe v digitalnem okolju. Skoraj 39 odstotkov vprašanih je na spletu prejelo fotografije z nezaželeno seksualno vsebino, 38 odstotkov jih je prejelo takšne komentarje, 33,5 odstotka vprašanih pa je imelo spolni odnos z odraslo osebo, ki jih je kontaktirala prek spleta.

Storilci ustvarjajo lažne profile

Med spletne platforme, kjer zločinci najpogosteje stopijo v stik z žrtvijo, spada instagram s 68 odstotki, whatsapp in grindr s 48 odstotki, sledijo jim omrežje X, spletne videoigre, tiktok in aplikacija tinder z okoli 40 odstotki. Storilci žrtve največkrat dosežejo z ustvarjanjem lažnih profilov in identitet ter pridobivanjem zaupanja s prevarami.

Storilec z mladoletno osebo vzpostavi zaupen odnos, nato pa to zaupanje zlorabi in osebo napelje na spolni odnos. (Fotografija je simbolična.) FOTO: Shutterstock

Čeprav je storilec lahko kdorkoli, podatki raziskave kažejo, da gre v več kot 90 odstotkih primerov za mladega moškega, starega med 25 in 28 let. Kljub temu nekatere ločene študije iz leta 2023 ugotavljajo, da gre predvsem za moške stare okoli 35 let. Pri storilcih velikokrat ne gre zgolj za motiv spolnega zadovoljstva, temveč za finančno okoriščanje preko izsiljevanja.

Med žrtve spadajo tako dečki kot deklice, a deklice bolj pogosto.

Aplikacije za zmenke, kot so tinder, bumble in grindr so namenjene uporabnikom starejšim od 18 let, a omenjene platforme ne uporabljajo nikakršnega sistema verifikacije let. Sodelujoči v raziskavi so aplikacije za zmenke uporabljali povprečno med 15. in 16. letom starosti.

Premalo zavedanja o morebitnih nevarnostih

V raziskavi še posebej izpostavljajo, da so meje med različnimi oblikami spolnih zločinov pogosto zabrisane. To predstavlja tudi pravni izziv, ko se žrtve ali njihovi starši obrnejo na policijo. Glede na podatke španskega notranjega ministrstva, ki so navedeni v raziskavi, so v Španiji leta 2023 prejeli 4896 prijav kibernetskih zločinov zoper otroke in mladostnike, od tega je šlo pri 1068 primerih za spolne zlorabe. V resnici je število tovrstnih zločinov najverjetneje precej višje, žrtve spolnih zločinov namreč pogosto ne obvestijo oblasti bodisi zaradi sramu ali strahu bodisi zaradi pomanjkljivih ali nestabilnih dokazov v digitalnem okolju.

Raziskava prav tako ugotavlja, da se veliko mladih, predvsem otrok, ne zaveda nevarnosti, ki jim pretijo na spletu. Le 24 odstotkov ve, kaj je grooming in bi ga tako lahko prepoznalo. Poleg tega je vse manj zavedanja o pornografiji in seksualnih vsebinah, ki jo ustvarja umetna inteligenca. Pri Save the Children zato pozivajo k večji ozaveščenosti in izobraževanju mladih o nevarnostih digitalnega okolja, Evropsko unijo pa nagovarjajo k sprejemanju strožjih zakonov, ki natančno opredeljujejo spletne zločine.