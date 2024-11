Množica v Valencii: Mi imamo blatne škornje, vi pa krvave roke

Množica ljudi je v soboto popoldne preplavila središče Valencie in zahtevala odstop predsednika regionalne vlade Carlosa Mazóna zaradi prepoznega in nekompetentnega odziva na uničujočo povodenj, v kateri je življenje izgubilo vsaj 220 ljudi. Po uradnih ocenah se je v tretjem največjem španskem mestu zbralo 130.000 protestnikov. »Mi imamo blatne škornje, vi pa krvave roke«, »Morilci«, »Sramota« in »Mazón, odstopi« so slogani, ki so jih na shodu nosili oziroma skandirali demonstranti.

Pred začetkom manifestacij sta tiskovni predstavnici dveh izmed več ducatov organizacij, ki so organizirale protest, Anna Oliver in Beatriu Cardona izpostavili, da pričakujeta množičen odziv, ki bo »izrazil ogorčenje« in zahteve po »politični odgovornosti« zaradi »malomarnosti« valencijske vlade v najsmrtonosnejši naravni nesreči v moderni zgodovini Španije. Izpostavili sta še, da bi poleg Mazóna morala odstopiti celotna administracija.

Pozen odziv

Vse odkar je povodenj opustošila okoli 70 občin v avtonomni skupnosti Valencia, se vrstijo obtožbe, da regionalna vlada državljanov ni pravočasno in ustrezno obvestila o nevarnosti. Državna meteorološka agencija (Aemet) je 29. oktobra zjutraj zaradi napovedanega neurja izdala rdeče, najvišje opozorilo, Mazónova administracija pa je alarm na mobilne telefone prebivalcev poslala šele okoli 20. ure zvečer, potem ko je voda številne skupnosti že poplavila in razdejala. V decentralizirani Španiji je civilna zaščita v pristojnosti regionalnih vlad.

Protetsniki so se spomnili tudi žrtev najsmrtonosnejše naravne nesreče v moderni zgodovini Španije. FOTO: Cesar Manso/Afp

Mazónu protestniki prav tako očitajo počasen in kaotičen odziv na kataklizmo. V prvih dneh po divjanju narave so prizadeti prebivalci marsikje lahko računali le na pomoč prostovoljcev. Oblasti so potrebovale več dni, da so mobilizirali vojaške in policijske okrepitve. Številni so prepričani, da bi morala že prej intervenirati tudi španska vlada socialističnega premiera Pedra Sáncheza.

»Šest dni si so nas pustili same, nihče nam ni prišel na pomoč, samo prostovoljci z metlami. Za povrhu pa so jim še dejali, da ne smejo priti. Preprosto ni pravice,« je za komercialno televizijo La Sexta komentirala ena od protestnic.

Nezadovoljstvo in bes je prejšnji konec teden na lastni koži občutil tudi španski politični vrh. Izčrpani in nad odzivom oblasti razočarani prebivalci Paiporte, ki je bila v povodnji med najbolj prizadetimi kraji, so v kralja Filipa VI., Sáncheza in Mazóna metali blato, kamenje, jih zmerjali z »morilci« in voljena predstavnika ljudstva pozivali k odstopu.