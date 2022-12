Množično hiranje ljudi in živali na Afriškem rogu

V nadaljevanju preberite:

Posledice podnebnih sprememb se zaostrujejo hitreje od najbolj pesimističnih napovedi. Eno izmed področij, kjer so razmere najhujše, je že tako ali tako izjemno nestabilni Afriški rog. V Somaliji, na jugu Etiopije in na severu Kenije je »odpadlo« že pet zaporednih deževnih dob, kot vse kaže, pa bo tudi šesta. Umirajo ljudje in živali. Katastrofa, dodobra spregledana, dobiva apokaliptične razsežnosti.

Strahotne posledice podnebnih sprememb v povezavi z regionalnimi in globalnimi konflikti, predvsem rusko agresijo v Ukrajini, ki je močno vplivala na skokovito rast cen hrane in njeno omejeno dostopnost, Vzhodna Afrika in Afriški rog se soočata z najhujšo, morilsko lakoto v zadnjih dveh generacijah. Na celotnem Afriškem rogu, kjer marsikje ni deževalo že tri leta, lakota ogroža kar 40 milijonov ljudi. Umirajo ljudje, umirajo živali, pospešeno propada kmetijstvo, ogroženi so celotni ekosistemi, najbolj prizadeti pa so otroci.